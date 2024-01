Ponad 20 ofiar śmiertelnych mrozów od listopada. Jak udzielić pomocy

"Taka osoba może właśnie zamarzać"

RCB do niedzielnego wpisu na platformie X dołączyło film instruktażowy z poradami, co robić w przypadku wychłodzenia. Ratownik medyczny CSK MSWiA w Warszawie Filip Hajnus podkreślił w filmie, że za każdym razem, gdy spotkamy osobę na przykład leżącą w parku na ławce, "musimy reagować, ponieważ taka osoba może właśnie zamarzać". - Jeżeli widzimy taką sytuację, wyjmijmy telefon komórkowy i zadzwońmy pod numer 112 lub 999. Powiedzmy, gdzie jesteśmy i co się stało. Następnie podejdźmy do osoby i spróbujmy ją zapytać, co się stało, co tutaj robi. Jeżeli nie reaguje, złapmy ją za ramiona i potrząśnijmy. Dyspozytor medyczny krok po kroku będzie mówił nam, co mamy zrobić - powiedział ratownik medyczny.