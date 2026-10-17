Waży kilka ton, ma przelatywać nad naszym krajem. Komunikat POLSA
Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) monitoruje ponowne wejście w atmosferę członu chińskiej rakiety Zhuque-2E (ZQ-2E). Została ona wyniesiona 14 października z kosmodromu Jiuquan w północno-zachodnich Chinach. Specjaliści szacują, że obiekt wejdzie w atmosferę w niedzielę 18 października między 5.03 a 15.46 czasu polskiego, ale zastrzegają, że okno może ulec zmianie.
Jak poinformowała POLSA w mediach społecznościowych, nominalny punkt wejścia w atmosferę (środek okna niepewności) szacowany jest obecnie na niedzielę na godzinę 10.23 (+/- 5 godzin i 20 minut) czasu polskiego nad Oceanem Atlantyckim i może ulec zmianie.
Ze względu na parametry orbity (98,04 stopnia) przelot obiektu może przebiegać nad Europą. Według najnowszych dostępnych informacji orbitalnych na tej trasie znajdzie się również Polska.
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Fragmenty rakiety mogą przetrwać wejście w atmosferę
Szacowana masa obiektu wynosi około 5000 kilogramów, ale brakuje pełnych danych o jego konstrukcji. Z uwagi na to POLSA ostrzegła, że fragmenty rakiety mogą przetrwać wejście w atmosferę.
Agencja dodała, że na bieżąco monitoruje sytuację, a odpowiednie służby i instytucje są informowane zgodnie z obowiązującymi procedurami. Poprosiła też o śledzenie wyłącznie oficjalnych komunikatów.