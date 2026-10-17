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Polska

Waży kilka ton, miała przelatywać nad naszym krajem. Nowy komunikat POLSA

Krzysztof Posytek
Damian Dziugieł
Zespół autorów
Oprac. Krzysztof PosytekDamian Dziugieł
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Szacowana trasa przelotu
Chińska firma LandSpace odzyskała pierwszy stopień rakiety Zhuque-3
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: POLSA
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Polska Agencja Kosmiczna wciąż śledzi deorbitację członu rakiety Zhuque-2E. Obiekt waży kilka tysięcy kilogramów, a według komunikatu służb jego fragmenty mogą przetrwać wejście w ziemską atmosferę. Według najnowszych wyliczeń planowana trasa przelotu rakiety miała biec także nad Polską.

Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) w sobotę przekazała, że monitoruje ponowne wejście w atmosferę członu chińskiej rakiety Zhuque-2E (ZQ-2E). Została wyniesiona 14 października z kosmodromu Jiuquan w północno-zachodnich Chinach.

Późnym wieczorem tego samego dnia w mediach społecznościowych eksperci opublikowali nowy komunikat. Jak czytamy w nim, aktualne szacowane okno wejścia obiektu w atmosferę planowane jest na niedzielę 18 października między godziną 5.55 a 16.03 czasu polskiego.

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Kiedy obiekt może wejść w atmosferę

Nominalny punkt wejścia w atmosferę (środek okna niepewności) szacowany jest obecnie na niedzielę na godzinę 10.59 (z marginesem +/- 5 godzin i 4 minut) czasu polskiego nad Japonią i może ulec zmianie.

Ze względu na parametry orbity (nachylenie 98,04 stopnia) przelot obiektu może przebiegać nad Europą, w tym także nad Polską. Był on spodziewany między godziną 6.14 a 6.16 czasu polskiego - dodano.

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Fragmenty rakiety mogą przetrwać wejście w atmosferę

Szacowana masa obiektu wynosi około 5000 kilogramów, ale brakuje pełnych danych o jego konstrukcji. Z uwagi na to POLSA ostrzegła, że nie można wykluczyć iż fragmenty rakiety przetrwają wejście w atmosferę.

Agencja dodała, że na bieżąco monitoruje sytuację, a odpowiednie służby i instytucje są informowane zgodnie z obowiązującymi procedurami. Poprosiła też o śledzenie wyłącznie oficjalnych komunikatów.

Źródło: POLSA, tvnmeteo.pl
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Tagi:
Kosmos
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