Polska rakieta szykuje się do kolejnego startu

Perun, suborbitalna rakieta polskiej firmy SpaceForest, szykuje się do kolejnego startu. Tym razem głównym celem jest test precyzji lądowania i trajektorii lotu. Jak przekazał przedstawiciel przedsiębiorstwa, okno startowe dla Peruna otworzy się już w przyszłym tygodniu.

Pierwszy lot rakiety Perun, skonstruowanej przez gdyńską firmę SpaceForest, odbył się w czerwcu . Wówczas pojazd wzbił się na wysokość 22 kilometrów. Teraz trwają przygotowania do drugiego, jeszcze bardziej ambitnego startu.

Precyzyjny lot i lądowanie

Sarnowski tłumaczył, że start zależy od warunków pogodowych, ale po pierwszym locie przedstawiciele firmy są dobrej myśli. "Zebraliśmy sporo danych, wprowadziliśmy pewne korekty, teraz chcemy to wszystko sprawdzić" - mówił. Jak dodał, celem będzie nie tyle pułap, na jaki wzniesie się rakieta, co precyzja lądowania i poruszanie się pojazdu po trajektorii.

Korekta ma pomóc w locie

- Dzięki temu odzyskaliśmy rakietę i po drobnym liftingu jest ona zdatna do dalszego użytku. Oczywiście sama procedura przerywania misji powoduje, że pewne działania w rakiecie są uaktywniane, co skutkuje tym, że niektóre elementy muszą być potem wymienione, ale jest to kwestia drobnych prac technicznych, które już przeprowadziliśmy - dodał.