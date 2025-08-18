Jasna smuga przecięła polskie niebo

Długa, jasna smuga pojawiła się na polskim niebie w nocy z niedzieli na poniedziałek. Obiekt, który ją zostawił, poruszał się z północy na południe. Prawdopodobnie był to jeden ze stopni chińskiej rakiety, która w niedzielę wyniosła na orbitę konkurencję dla Starlinków.
Astrofotograf Mr SuperMole udostępnił nagranie zarejestrowane w niedzielę o godzinie 23.09 w okolicach Rogowa niedaleko Żnina (woj. kujawsko-pomorskie). Widać na nim charakterystyczny, długi ślad na niebie.
"Jasna, długa i widoczna doskonale gołym okiem smuga po przelocie (najprawdopodobniej chińskiej) rakiety nad Polską!" - napisał w opisie filmu. Internauta wyjaśnił, że rakieta leciała z północy na południe. Ona sama nie była widoczna gołym okiem, ale jej ślad - już tak, przez kilka minut.
Adam Hurcewicz prowadzący fanpage "O kosmosie i astronautyce" zasugerował, że do zaobserwowanego obiektu bardzo dobrze pasuje orbita wystrzelonej w sobotę o godzinie 14.15 czasu uniwersalnego rakiety Long March 6A z pięcioma satelitami konstelacji GuoWang na pokładzie.
Czym jest rakieta Long March 6A
Rakieta Long March 6A to chiński pojazd latający o średnim udźwigu opracowany przez China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC). Jest wykorzystywany m.in. do wynoszenia na orbitę satelitów megakonstelacji GuoWang, systemu internetu satelitarnego będącego konkurencją dla systemu firmy SpaceX Elona Muska.
Źródło: Mr SuperMole, "O kosmosie i astronautyce"
Źródło zdjęcia głównego: youtube.com/@MrSuperMole