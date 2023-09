Konar drzewa uszkodził dach zabytkowego kościoła w Rabce-Zdroju

Burze pojawiają się w wielu regionach Polski od niedzielnego poranka. Grzmi między innymi na Podlasiu, Mazowszu, Ziemi Świętokrzyskiej, Podkarpaciu i w Małopolsce. Zjawiskom towarzyszą opady deszczu i silny wiatr, który w porywach rozpędza się do 70 kilometrów na godzinę.

Uszkodzony dach zabytkowego kościoła w Rabce-Zdroju

- Konar spadł dzisiaj na dach kościoła i częściowo go uszkodził. Strażacy zabezpieczyli go folią - powiedział w rozmowie z tvnmeteo.pl starszy kapitan Krzysztof Batkiewicz z Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu. - Działania strażaków polegały głównie na zabezpieczeniu dachu tak, aby nie doszło do uszkodzenia zbiorów muzealnych - mówił. Dodał, że działania zostały już zakończone.