Do Polski dotrze kolejna dawka saharyjskiego pyłu. Przybędzie ona do nas wraz z napływającym bardzo ciepłym powietrzem znad Afryki. Miejscami będzie można zaobserwować pokrywający obiekty żółty nalot.

Nowy tydzień przyniesie przeważnie słoneczną i ciepłą aurę. Napływające z południa, znad Afryki, gorące powietrze sprawi, że w poniedziałek termometry pokażą miejscami aż 29 stopni Celsjusza . Wraz z tym ciepłem do naszej części kontynentu dotrze pył saharyjski.

"Widać już płynący pył znad Sahary (kolor fuksji w rejonie Balearów i Zatoki Lwiej). Pył w zwiększonym stężeniu dotrze dzisiaj wieczorem i w nocy do północno-zachodniej i północnej Polski. Będziemy mieć z nim do czynienia do środy" - napisał w niedzielę w mediach społecznościowych Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.