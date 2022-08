Pył z rejonu Bliskiego Wschodu dociera do Polski. Jak długo z nami zostanie?

Do Polski napływa gorące powietrze z rejonu Bliskiego Wschodu, wraz z nim transportowany jest pył, który sprawia, że niebo jest zmętnione. Cienka, żółta warstwa pyłu może też pokryć samochody i chodniki. Synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek przekazała, że taka pogoda zostanie z nami do niedzieli.

Czwartek to kolejny dzień, kiedy miejscami w Polsce termometry pokażą 32 stopnie Celsjusza. Taka spiekota jest wynikiem napływu do Polski zwrotnikowych mas powietrza, których obszarem źródłowym jest Bliski Wschód.

- Dlatego mamy wzrost temperatury powietrza powyżej 30 stopni, a także wzrost temperatury w szczytowych partiach gór. W czwartek rano na Śnieżce i Kasprowym Wierchu było po 12 stopni, a będzie jeszcze więcej, co jest wyznacznikiem tego, że napływają do nas zwrotnikowe masy - powiedziała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Pył z rejonu Bliskiego Wschodu dociera do nas

Jak dodała, każda masa powietrza potrzebuje jakiegoś wielkiego obszaru źródłowego, gdzie nabiera swoich cech. Dla tych mas, które aktualnie do nas napływają, jest rejon Bliskiego Wschodu, czyli Iran, Irak. - Te masy zwykle niosą ze sobą pyły, zanieczyszczenia, i to powietrze jest często mocno zmętnione, mleczne, właśnie od tego piachu. Czasami się zdarza, że płynie też ono do nas z Afryki, przez Morze Śródziemne, jest czystsze niż to z Bliskiego Wschodu - tłumaczyła synoptyk.