Pył saharyjski i smog. W poniedziałek trudno jest oddychać, wysłano alert RCB

Jakość powietrza, z jaką mamy do czynienia w poniedziałek w Polsce, pozostawia wiele do życzenia. Szczególnie groźna dla zdrowia jest ona na północnym wschodzie kraju, dlatego też RCB wysłało swój alert.

"UWAGA! Dnia 01.04 prognozowana jest zła jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10. Zrezygnuj z aktywności na zewnątrz." - alert RCB tej treści został wysłany do odbiorców na terenie powiatu działdowskiego (woj. warmińsko-mazurskie).

Pył saharyjski pogarsza jakość powietrza

Jak tłumaczył w poniedziałek rano prezenter tvmneteo.pl Tomasz Zubilewicz, część Europy znajduje się pod wpływem ciepłych mas powietrza z północnej Afryki. W niedzielę szczególnie gorąco było w Bułgarii, południowych Włoszech i Grecji, ale sporo ciepła napłynęło także do Polski - a wraz z nim pył znad Sahary.

- Na tyle potężny jest ten niż, który znajduje się na zachód od Europy, że ściąga on do nas afrykańskie powietrze z pyłem znad Sahary - wyjaśnił. - Mimo, że niebo nad Mazowszem było bezchmurne, ta widzialność była ograniczona. To rzadkie zjawisko w meteorologii, dlatego warto o tym wspomnieć - dodał.