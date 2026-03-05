Pył saharyjski. Niebo nad Polską może zmętnieć

Pył znad Sahary w północnej Polsce Źródło: Kontakt 24

Napływ pyłu saharyjskiego związany jest z cyrkulacją powietrza z sektora południowego i południowo-zachodniego. Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, niż, który znajduje się pomiędzy Hiszpanią a północną Afryką, powoduje "zawinięcie" się prądu strumieniowego i sprowadza znaczną ilości pyłu znad Afryki, szczególnie nad Półwysep Iberyjski. Dodał, że pył może objąć Włochy, a następnie skierować się na północ przez Francję, częściowo Niemcy, w kierunku Wielkiej Brytanii.

Czy pył saharyjski dotrze do Polski?

Z prognoz modeli numerycznych wynika, że w ten weekend, czyli 7-8 marca, rozrzedzona chmura pyłu saharyjskiego może dotrzeć także do Polski. Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przewidywane stężenia nie są wysokie, jednak obecność aerozolu w atmosferze może wpłynąć na optyczne właściwości powietrza.

Pył może sprawić, że niebo zrobi się mętne, lekko "przydymione", a barwy wschodów i zachodów słońca staną się intensywnie czerwone i pomarańczowe (to efekt rozpraszania promieniowania słonecznego na cząstkach pyłu). Ponadto na samochodach i parapetach może pojawić się żółty osad.

IMGW podkreśla, że prognozowane stężenia nie powinny stanowić istotnego zagrożenia dla zdrowia. "Przy wyższych koncentracjach aerozolu możliwe jest jednak przejściowe pogorszenie jakości powietrza, co może być odczuwalne przez osoby szczególnie wrażliwe, m.in. z chorobami układu oddechowego" - napisali eksperci.

Opracowała Anna Bruszewska