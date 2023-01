Emu uciekł z gospodarstwa pod Szczecinem i zamieszkał w lesie. "Wie, że jest ścigany"

czytaj dalej

Dziewczynka w wieku szkolnym to piąte dziecko, które trafiło do szpitala z podejrzeniem poparzenia przez meduzę z gatunku Carukia barnesi. To kolejny taki przypadek w ciągu ostatnich dwóch tygodni, do którego doszło na Wielkiej Wyspie Piaszczystej u południowo-wschodnich wybrzeży australijskiego stanu Queensland.