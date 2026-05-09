Polska Dogaszają wielki pożar na Lubelszczyźnie. Akcja potrwa jeszcze wiele godzin Oprac. Krzysztof Posytek |

Strażacy opanowali pożar w puszczy Źródło: TVN24

We wtorek po południu w Puszczy Solskiej, w powiecie biłgorajskim w województwie lubelskim, wybuchł pożar. Ogień objął około 300 ha lasu na terenach torfowych, a działania prowadzono na powierzchni około 1000 ha.

Dogaszanie pogorzeliska jeszcze potrwa

W sobotę trwało dogaszanie pogorzeliska. Na miejscu działało około 500 strażaków, korzystających ze 130 pojazdów ratowniczo-gaśniczych oraz pojazdów innych służb. - Metr po metrze teren jest przeczesywany, przekopywane jest poszycie, przelewane wodą. To bardzo mozolna praca. Strażacy także dozorują pogorzelisko - powiedział kapitan Tomasz Stachyra, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego PSP w Lublinie.

W akcji uczestniczyły dwa śmigłowce, z których zrzucano wodę. - Dwa śmigłowce wykonały 12 zrzutów wody na teren, który wcześniej był zmapowany przez drony i były tam niewielkie ogniska pożaru, nawet takiego pod powierzchnią ściółki - wyjaśnił Stachyra. Uzupełnił, że śmigłowców użyto w sobotę na terenach trudno dostępnych podmokłych torfowisk, gdzie strażacy nie mogli dotrzeć ze sprzętem. - Zrzuty wody przyniosły skutek, bo późniejszy oblot dronami wykazał, że tych zarzewi ognia już nie ma - dodał.

Pomimo zaangażowania setek strażaków akcja dogaszania potrwa prawdopodobnie jeszcze wiele godzin. Jak zaznaczył Stachyra, w miarę postępów część sił i środków będzie jednak prawdopodobnie odsyłana do jednostek macierzystych, a jeśli sytuacja nadal będzie stabilna, planowane jest przekazanie kierowania działaniami komendantowi powiatowemu PSP w Biłgoraju. W celu ułatwienia działań gaśniczych wciąż zablokowana pozostaje droga wojewódzka nr 849 na odcinku Józefów - Osuchy. Policjanci kierują pojazdy na wyznaczone objazdy.

Puszcza Solska - pogorzeliska Źródło: TVN24

Ofiara śmiertelna pożaru

Podczas gaszenia pożaru śmierć poniosła jedna osoba. We wtorek wieczorem w trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader, a jego 65-letni pilot Andrzej Gawron zginął na miejscu. Śledztwo w sprawie spowodowania wypadku w ruchu lotniczym ze skutkiem śmiertelnym prowadzi Prokuratura Okręgowa w Zamościu. Śledczy zamierzają między innymi zabezpieczyć wrak maszyny i poddać go specjalistycznym badaniom, co ma pomóc w ustaleniu przyczyn wypadku.

Puszcza Solska to rozległy obszar leśny z dominacją borów, w którym drzewostany tworzą głównie sosny. Geograficznie zajmuje część Kotliny Sandomierskiej oraz niewielkie fragmenty Roztocza. W obrębie Puszczy Solskiej znajdują się rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary sieci Natura 2000, pomniki przyrody oraz tereny ochrony gatunkowej roślin i zwierząt.