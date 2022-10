Ryś szedł wzdłuż jezdni w Bieszczadach. "Dziwnie się zachowywał, miał uszkodzone ucho"

Na Kontakt 24 otrzymaliśmy nagranie z Bieszczad, na którym widać rysia biegnącego wzdłuż jezdni. - Dziwnie się zachowywał, miał uszkodzone ucho - relacjonował internauta. Jak przekazała Ewa Tkacz z Nadleśnictwa Stuposiany, w zachowaniu zwierzęcia nietypowe było jeszcze to, że poruszało się wzdłuż drogi, która jest dosyć ruchliwa. Sprawa została zgłoszona do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

- Mieszkam w Pszczelinach od kilkunastu lat, rysia widziałem dopiero drugi raz w życiu. To bardzo rzadki widok. Częściej można spotkać wilka niż rysia. Jechałem z córką PKS-em i wtedy go zauważyliśmy. Samochód, który jechał przed nami, zatrzymał się. Autobus zaczął powoli go wymijać i widzieliśmy rysia z bliska. Jak zwierzę zobaczyło autobus, to czmychnęło do lasu. Ryś dziwnie się zachowywał, miał uszkodzone ucho. Myślę, że mógł stoczyć walkę z innym osobnikiem - powiedział pan Piotr, który nadesłał nagranie.