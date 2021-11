Przejście graniczne Jakuszyce-Harrachov zamknięte dla samochodów ciężarowych. Przez śnieg

czytaj dalej

Z powodu trudnych warunków po śnieżycach na północy Hiszpanii doszło do dwóch śmiertelnych wypadków, we Francji kierowcy utknęli na zasypanej autostradzie. Na Półwyspie Iberyjskim wystąpiły również ulewy, co poskutkowało powodziami błyskawicznymi. Intensywne opady śniegu nawiedziły także Wielką Brytanię. W hrabstwie Yorkshire śniegu spadło tak dużo, że klienci pubu zostali uwięzieni w nim na trzy noce.