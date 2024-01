Przegapiliście wczoraj "kosmiczny pociąg"? Dzisiaj kolejna szansa

Starlinki znów pojawią się na polskim niebie. Jak przekazał Karol Wójcicki z bloga "Z głową w gwiazdach", "kosmiczny pociąg" będzie dłuższy, acz ciemniejszy. To nie jedyny ciekawy obiekt, jaki pojawi się tej nocy nad naszymi głowami.

Podczas późnego poniedziałkowego popołudnia nad Polską widoczne były satelity komunikacyjne Starlink. Nad naszym krajem pojawiła się charakterystyczna, jasna smuga, która szybko przecięła niebo. Jeśli jednak nie udało wam się zaobserwować tego widowiska, nie szkodzi - już dziś kolejna okazja do spojrzenia w niebo.

Nie tylko Starlinki

Jak przekazał w mediach społecznościowych Karol Wójcicki, popularyzator astronomii i autor bloga "Z głową w gwiazdach", nad Polską widoczne będą te same Starlinki, co w poniedziałek. Tym razem "kosmiczny pociąg" będzie wyglądał nieco inaczej - ma być ciemniejszy, ale i dłuższy, co spowodowane jest oddzielaniem się poszczególnych satelitów od siebie. Świetliste punkty pojawią się na niebie około godziny 17.25 nad zachodnim horyzontem, a następnie pomkną w stronę północnego nieba.