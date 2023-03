Przed nami noc z niebezpieczną pogodą. IMGW ostrzega

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW - oblodzenie

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem, mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Na południu temperatura minimalna powietrza sięgnie około 0 st. C, a przy gruncie około -2 st. C. W północnych regionach termometry wskażą -1 st. C, a przy gruncie -3 st. C.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW - przymrozki

Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1 st. C, przy gruncie do -3 st. C. Synoptycy ostrzegają, że także podczas kolejnych nocy temperatura będzie spadać poniżej 0 st. C.