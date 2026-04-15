Tu mogą pojawić się przymrozki

Pogoda. Pod koniec tygodnia do Polski mogą powrócić przymrozki - wynika z prognozy zagrożeń IMGW. Żółte alarmy mogą pojawić się w północnych i południowych regionach. Sprawdź szczegóły.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał prognozę zagrożeń meteorologicznych na najbliższe dni.

Prognoza zagrożeń meteorologicznych IMGW - piątek

W piątek temperatura spadek temperatury mogą odczuć mieszkańcy północnej Polski. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami mogą pojawić się w województwie pomorskim.

Prognoza zagrożeń IMGW na piątek
Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń meteorologicznych IMGW - sobota

Z kolei w sobotę przymrozki mogą wystąpić na południu kraju. IMGW planuje wydać żółte alarmy w części województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę
Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń IMGW

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Źródło: IMGW

Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
