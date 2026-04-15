Tu mogą pojawić się przymrozki
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał prognozę zagrożeń meteorologicznych na najbliższe dni.
Prognoza zagrożeń meteorologicznych IMGW - piątek
W piątek temperatura spadek temperatury mogą odczuć mieszkańcy północnej Polski. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami mogą pojawić się w województwie pomorskim.
Prognoza zagrożeń meteorologicznych IMGW - sobota
Z kolei w sobotę przymrozki mogą wystąpić na południu kraju. IMGW planuje wydać żółte alarmy w części województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest prognoza zagrożeń IMGW
Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.
