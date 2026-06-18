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Pogoda na lato. IMGW o tym, na co powinniśmy się przygotować

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Upał
Prognoza pogody na czwartek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Tegoroczne lato ma być cieplejsze niż zwykle - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Najnowsze prognozy sezonowe wskazują, że w najbliższych miesiącach nie będzie brakować także gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Niepokojące prognozy mają związek między innymi ze zmianą klimatu.

Zdaniem ekspertów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej rozpoczynające się w niedzielę 21 czerwca lato będzie wyjątkowo gorące i suche. Jak wynika z przedstawionej w połowie czerwca prognozy sezonowej, w najbliższych miesiącach temperatura ma utrzymywać się powyżej średniej wieloletniej. Nie będzie brakować też gwałtownych zjawisk atmosferycznych.

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Nauka

Pogoda na lato. Super El Nino oraz wskaźnik NAO

Synoptycy IMGW zaznaczyli, że jednym z najważniejszych tematów w tegorocznych analizach jest rozwój El Nino, anomalii pogodowej występującej na Oceanie Spokojnym. Zjawisko związane jest z ociepleniem wód Pacyfiku, co wpływa na globalną cyrkulację atmosferyczną. Wiele ośrodków meteorologicznych na całym świecie prognozuje, że w tym roku będziemy mieli do czynienia z tzw. super El Nino. Oznacza to, że jego skutki będą bardziej odczuwalne. IMGW podkreśla jednak, że wpływ tego zjawiska na Europę jest pośredni, więc nie wskazuje ono bezpośrednio na wystąpienie upału w kraju.

O wiele ważniejszym czynnikiem wpływającym na przebieg pogody w Polsce jest wskaźnik NAO, czyli oscylacja północnoatlantycka opisująca różnice ciśnień pomiędzy Wyżem Azorskim a Niżem Islandzkim. W jego fazie dodatniej do Europy częściej wpływa powietrze znad Atlantyku, co sprzyja bardziej dynamicznej i gwałtownej pogodzie, przechodzeniu frontów atmosferycznych. W fazie ujemnej częściej dochodzi do tzw. blokad wyżowych, które mogą sprzyjać długofalowym falom upałów.

Eksperci mówią, że wskaźnik NAO jest bardzo zmienny, potrafi zmieniać swoją fazę co kilka dni lub tygodni. - To on zdecyduje, czy tegoroczne lato będzie dynamiczne, czy będzie wiązało się z nieprzerwanym upałem - podkreśliła rzecznika prasowa IMGW Agnieszka Prasek.

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Świat

Prognoza na wakacje a zmiany klimatu

Z prognozy sezonowej IMGW wynika także, że zbliżające się lato będzie suche. Opady mają utrzymać się w normie lub poniżej normy. Pojawią się także gwałtowne zjawiska, czyli nawalne i silne opady deszczu. Te czynniki mogą sprawić, że w trakcie ulew może dochodzić do tzw. spływu powierzchniowego, zwłaszcza na terenach zurbanizowanych. Lokalnie mogą pojawić się wtedy podtopienia. Eksperci są pewni, że na tegoroczne prognozy duży wpływ ma postępująca zmiana klimatu.

- Efektem globalnego ocieplenia jest duża dynamika atmosfery i coraz częstsze fale upałów. Zmiany klimatyczne wpływają na zdecydowanie większą gwałtowność pogody, co widoczne jest także w aktualnych prognozach na okres wakacyjny - zauważyła Prasek.

Redagowała map

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Źródło: IMGW
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Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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