Tworzy dzieła sztuki z bakterii. "Maluję na tak zwanej galaretce"

Studentka w rozmowie z TVN24 przyznała, że impuls do działania dała jej potrzeba zajęcia się czymś innym poza studiowaniem. Tym rodzajem sztuki zainteresowała się przypadkiem. - Trafiłam w internecie na obrazy zrobione bakteriami. Zagłębiłam się w ten temat i okazało się, że to jest sztuka mikrobiologiczna - opowiadała.

Zwróciła się wtedy do prof. UPP dr hab. Agnieszki Pękali-Safińskiej i postanowiła wziąć udział w międzynarodowym konkursie Agar Art, organizowanym przez Amerykańskie Towarzystwo Mikrobiologiczne. Jej przygotowania do konkursu trwały rok.

"Nie maluję na płótnie, tylko na tak zwanej galaretce"

- Cały proces przyzwyczajania się do bakterii, do podłoża, do ezy, trwał rok. (...) - Przyzwyczajałam rękę, bo nie maluję tak jak malarz na płótnie, tylko na tak zwanej galaretce, czyli podłożu agarowym - tłumaczyła. Dodała, że nanosząc bakterie, "trzeba mieć wyczucie, aby nie przebić" centymetrowego podłoża.

Bakterie "trzeba było posiać, zidentyfikować, ożywić"

Pietrzak powiedziała, że ostateczny etap prac wyglądał podobnie, jak przy tworzeniu każdego innego dzieła sztuki. - Miałam już wybraną paletę bakterii, każdą nanosiłam na podłoże osobną ezą, żeby nie doszło do "rywalizacji" między bakteriami i po namalowaniu odczekałam 24 godziny - mówiła. - Trzeba było to włożyć do cieplarki, do odpowiedniej temperatury, i następnego dnia otrzymywałam efekty, czyli gotowe dzieło - opowiadała.