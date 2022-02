Niewiele brakowało, a to auto zostałoby zmiażdżone przez drzewo. Nagranie Reportera 24

W ostatnich dniach przez Polskę przeszły silne wichury. Wiatr miał ogromną siłę i łamał drzewa. O tym, jak niewiele trzeba, by wydarzyła się tragedia, przekonali się podróżujący po jednej z poznańskich ulic. Pan Jarosław nagrał, jak tuż przed jego autem ląduje połamane drzewo. Swoją relację przesłał na Kontakt 24.

Wichury, które przetoczyły się w ostatnich dniach przez Polskę, spowodowały mnóstwo zniszczeń. Na Kontakt 24 otrzymaliśmy nagranie z czwartku 17 lutego, na którym widać, jak tuż przed samochodem osobowym upada drzewo. Do zdarzenia doszło po godzinie 11 na ulicy Dolna Wilda w Poznaniu.

- Jechałem z ojcem dość ruchliwą ulicą i w ostatniej chwili zauważyłem, że drzewo się pochyla. To były ułamki sekundy. Musiałem zadecydować, czy nadepnąć (pedał gazu - przyp. red.), czy zahamować. Wybrałem to drugie i wygrałem. W auto nie uderzył pień, ale konar. Uszkodził maskę, zderzak i reflektor. Samochód jest dość poważnie uszkodzony, ale my na szczęście nie ponieśliśmy obrażeń - mówił.