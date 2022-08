Ściółka "przypomina suchy papier". Wschód Polski z ekstremalnym zagrożeniem pożarowym

- Mamy zagrożenie pożarowe, co oznacza, że jest po prostu bardzo sucho. [...] Jeśli ktoś chciałby się tak osobiście przekonać, to nie raz to pokazujemy - idźmy do lasu, zgarnijmy ściółkę i potrzyjmy ją w rękach. Jest wyraźnie sucha, przypomina to taki suchy papier, z tym to się kojarzy. I to jest właśnie pierwszy moment, kiedy ten pożar w lesie się pojawia. Bardzo łatwo taka sucha ściółka się rozpala - mówił Jarosław Krawczyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.