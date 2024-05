Alert RCB

Ogień może rozprzestrzeniać się błyskawicznie

Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa informowało w piątek o dużym zagrożeniu pożarowym. "Przewidywane na najbliższe dni wysokie temperatury i brak opadów sprawią, że zagrożenie pożarowe utrzyma się na wysokim poziomie. Zapowiadane załamanie pogody i związany z tym wzrost prędkości wiatru mogą spowodować, że ogień będzie się rozprzestrzeniał błyskawicznie, jak miało to miejsce podczas największych współczesnych pożarów lasu w roku 1992, kiedy przy takiej pogodzie powstały cztery pożary, każdy o powierzchni znacznie przekraczającej tysiąc hektarów" - czytamy. Instytut zaapelował o zachowanie szczególnej ostrożności i bardzo rozważne zachowanie podczas przebywania na obszarach leśnych, gdyż to od nas tak naprawdę zależy, czy dojdzie do powstania pożaru. Zwrócono uwagę, że w związku panującą pogodą mogą zostać wprowadzone w niektórych rejonach kraju okresowe zakazy wstępu do lasu.

Apel o rozwagę

Rzecznik PSP apelował do wszystkich przebywających w lasach o przestrzegania podstawowych zasad. Przypomniał, że w lasach i na terenach śródleśnych, na łąkach, torfowiskach i wrzosowiskach, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabronione jest rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi, wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych oraz palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi. - W parkach narodowych poruszajmy się tylko po wyznaczonych szlakach. Wcześniej jednak należy dowiedzieć się o stopniu zagrożenia pożarowego lasu, jaki obowiązuje w danym dniu i dostosować się do niego - być może ogłoszono zakaz wstępu do lasu - zaznaczył.