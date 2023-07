W środę wyruszą do walki z ogniem. Polscy strażacy pomogą greckim

"Rząd Grecji zaakceptował ofertę pomocy polskich strażaków modułu GFFFV!(moduły do gaszenia pożarów lasów). 149 strażaków i 49 pojazdów PSP wyruszy do walki z pożarami lasów w Grecji. Koncentracja sił nastąpi w środę w Krakowie, skąd wyruszą do celu" - poinformował we wtorek na Twitterze komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak.