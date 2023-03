Wysoka grzywna, a nawet kara pozbawienia wolności na 10 lat. Polacy i tak wypalają trawy na masową skalę

"Strażacy w tym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia i mienia w innym miejscu"

Na gwałtowny wzrost liczby pożarów suchych traw zwracają też uwagę warmińsko-mazurscy strażacy. - Niestety strażackie przewidywania się sprawdziły. W ciągu dwóch dni weekendowych 18-19 marca strażacy na Warmii i Mazurach interweniowali aż 55 razy w związku z pożarami suchych traw. Jest to wzrost dwukrotny w stosunku do ostatnich tygodni - poinformował rzecznik prasowy warmińsko-mazurskich strażaków st. kpt. Grzegorz Różański. Zaznaczył, że w tym sezonie trawy w regionie płonęły już 110 razy.

- Każda interwencja to poważny wydatek finansowy. Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi nie dojadą z pomocą na czas tam, gdzie będą naprawdę potrzebni - podkreślił Różański.

Straż: taki pożar jest bardzo trudny do opanowania

- Apelujemy, żeby nie wypalać traw. To bardzo niebezpieczne dla ludzi, mienia, a także dla przyrody. Taki pożar jest bardzo trudny do opanowania - podkreśliła.

Kary więzienia za wypalanie traw

Zakaz wypalania traw określony został w ustawie o ochronie przyrody oraz w ustawie o lasach, a kodeks wykroczeń przewiduje za to karę nagany, aresztu lub grzywny, której wysokość może wynieść od 5 tys. do 20 tys. zł. Jeśli w wyniku podpalenia trawy dojdzie do pożaru, który sprowadzi zagrożenie utraty zdrowia lub życia wielu osób albo zniszczenia mienia wielkich rozmiarów, wtedy sprawca – zgodnie z zapisami Kodeksu karnego – podlega karze pozbawienia wolności nawet do 10 lat.