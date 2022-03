62-latek stracił przytomność i upadł w płomienie. Jeden dzień i dwie ofiary śmiertelne wypalania traw

Zginęła także mieszkanka Tomaszowa Lubelskiego

Policjanci, którzy przybyli na miejsce podczas akcji gaśniczej, stwierdzili, że pożar rozprzestrzenił się na około 20 hektarów. Podczas przeszukiwania pogorzeliska natknęli się na częściowo zwęglone szczątki kobiety. Ustalono, że była to 86-letnia mieszkanka okolicy. By zbadać przyczyny i okoliczności tego tragicznego pożaru, wszczęte zostało śledztwo.

Wypalanie traw jest nielegalne

Wypalanie traw, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych, trzcinowisk i szuwarów jest nielegalne. Może zostać uznane za wykroczenie, za które grozi kara aresztu do 30 dni, grzywna do pięciu tysięcy złotych lub nagana. Zdarza się jednak, że zostaje zakwalifikowane jako przestępstwo, karane pozbawieniem wolności do 10 lat. Jeśli jednak w pożarze ktoś ucierpi lub zginie, kodeks karny przewiduje za to karę do 12 lat pozbawienia wolności.