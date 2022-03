Pożary lasów i traw w Polsce. "Ten sezon jest bardzo palny. Możemy mówić już o pladze"

- To powoduje, że nawet drobna iskra lub szklana butelka w lesie może spowodować pożar - powiedział rzecznik prasowy Lasów Państwowych Michał Gzowski. Jednocześnie dodał, że znaczna część pożarów lasów to podpalenia.

- Co ważne, jesteśmy jedyną służbą w Polsce, która utrzymuje przez sześć miesięcy w roku własną powietrzną flotę gaśniczą. Mamy własne śmigłowce i samoloty typu Dromader, które w razie pożaru wykonują zrzuty wody. Co ciekawe, mamy też kilka jednostek straży pożarnej w strukturze Lasów Państwowych - powiedział.

Zagrożenie pożarowe. "Liczymy na to, że wkrótce zmaleje"

- To zagrożenie utrzyma się pewnie jeszcze przez jakiś czas, ale liczymy na to, że wkrótce zmaleje ze względu na zmianę pogody. Już teraz możemy powiedzieć, że mamy blisko dziesięciokrotny wzrost w porównaniu do ubiegłego roku - powiedział.

- Niestety te pożary powodują ludzie, często są to celowe podpalenia na zasadzie "porządkowania ogródków" przez wypalanie traw - powiedział. - Ten sezon jest bardzo palny. Możemy mówić już o pladze pożarów traw i lasów. Apelujemy o szczególną ostrożność, żeby uważać podczas spacerów, a jeśli zauważymy ogień, zgłaszajmy to - powiedział.

Pożary w Polsce. "Wystarczy sekunda, jedna iskra, lekki wiatr"

Również Michał Gzowski z Lasów Państwowych zwrócił uwagę, że nieumyślne pożary to rzadkość, bo albo są one spowodowane podpaleniem, albo wyrzuceniem szklanej butelki na suchą ściółkę. Zaapelował, by w ogóle nie palić ognisk w lasach, chyba że są to miejsca wyznaczone przez leśników. - Wystarczy sekunda, jedna iskra, lekki wiatr i mamy pożar - powiedział. Dodał, że do przeciwdziałania pożarom lasów wykorzystywane są też nowe technologie, jak kamery termowizyjne, czy montowane w lasach tzw. fotopułapki, a funkcjonariusze Straży Leśnej patrolują teren z użyciem dronów.