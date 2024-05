Woda zanieczyszczona chemikaliami przedostała się do innych rzek na Śląsku

W Siemianowicach Śląskich, na terenie składowiska odpadów, w piątek wybuchł pożar. Burmistrz Czeladzi przekazał, że woda w rzece Brynicy została zanieczyszczona chemikaliami. W sobotę rano Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach przekazał, że woda przedostała się także do innych rzek województwa śląskiego. Materiały otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach przekazał informacje do WIOŚ w Krakowie, że zanieczyszczenia po pożarze w Siemianowicach Śląskich przedostały się do rzek woj. śląskiego i wpłyną do małopolskich rzek - poinformował w sobotę Małopolski Urząd Wojewódzki.