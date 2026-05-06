Polska Zakaz wstępu do parku narodowego. Panuje "bezprecedensowa" susza Oprac. Agnieszka Stradecka |

Jak poinformowała w środę dyrekcja Roztoczańskiego Parku Narodowego, zakaz wstępu na tereny leśne związany jest z pożarem w Puszczy Solskiej oraz "bezprecedensową o tej porze roku suszą". Ogień szaleje około 10 kilometrów na południe od granic parku. Zakaz ma obowiązywać do chwili opanowania sytuacji pożarowej oraz poprawy .

W związku z trudnymi warunkami pracownicy RPN prowadzą działania prewencyjne oraz wzmożone patrole na terenie parku, również z wykorzystaniem dronów. Dyrekcja parku zaapelowała również o niezwłoczny kontakt w sytuacji zauważenia dymu lub jakichkolwiek zarzewi ognia w okolicy.

"Wysokie temperatury, niska wilgotność ściółki leśnej oraz prognozowany silny wiatr sprzyjają szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia i zwiększają ryzyko powstawania kolejnych pożarów" - podkreślili eksperci.

Pożar na Lubelszczyźnie

Walka z pożarem trwa od wtorkowego popołudnia. Ogień objął część Puszczy Solskiej, a jego gaszenie utrudniają skrajnie niekorzystne warunki pogodowe. Do osób przebywających na terenie części województw lubelskiego i podkarpackiego został wysłany alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, ostrzegający przed dużym zagrożeniem pożarowym lasów. RCB radzi, by zachować ostrożność i nie używać ognia zarówno w lesie i jego sąsiedztwie.