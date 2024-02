"Pozalewane piwnice i dojazdy do domów." Czerwone i pomarańczowe alerty IMGW

IMGW ostrzega przed wezbraniami i podtopieniami. Miejscami obowiązują alerty trzeciego, najwyższego stopnia. Wysoki stan wody na Warcie daje się we znaki mieszkańcom województwa lubuskiego. Podtopienia odnotowano także na Podkarpaciu, Śląsku i w Małopolsce. Wolne od ostrzeżeń hydrologicznych jest tylko województwo kujawsko-pomorskie.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał, że we wtorek rano znaczna większość polskich rzek znajdowała się w strefie wody wysokiej. Na 15 stacjach wodowskazowych zanotowano przekroczenie stanów alarmowych, zaś na 116 - stanów ostrzegawczych.

"Pozalewane piwnice i dojazdy do domów"

W poniedziałek w miejscowościach Studzionka oraz Przemysław w województwie lubuskim doszło do podtopień. Jak wyjaśnił w rozmowie z TVN24 Tomasz Trawiński, sołtys Studzionki, do podobnych podtopień dochodzi tam co pewien czas. Miejscowość leży nad Wartą, przy wałach przeciwpowodziowych, ale po drugiej stronie rzeki rowy melioracyjne są zaniedbane, a woda wypływa na łąki.