Powrót zimy. "Bociany na Podhalu nie mają łatwego życia"

bocian
Bociany, które wróciły na Podhale, zaskoczył śnieg
Do Polski zlatują się bociany. Parę, która wróciła na Podhale, zaskoczyła zimowa aura. Przyrodnik wyjaśnia, czy taka pogoda jest niebezpieczna dla jednych z najbardziej charakterystycznych polskich ptaków.

Marzec to miesiąc, w którym do Polski wraca większość bocianów. Nie inaczej było z parą ptaków, która zamieszkała w gnieździe na Podhalu.

Spotkały ich tam jednak trudne warunki. Jakub Grygiel, autor profilu w mediach społecznościowych "Pod Tatrami", opublikował wideo, na którym widać, jak para bocianów siedząca w gnieździe jest przysypywana przez intensywnie padający śnieg. Autor nagrania skomentował, że "Bociany na Podhalu nie mają łatwego życia".

Bociany, które wróciły na Podhale, zaskoczył śnieg

Czy zimowe warunki są groźne dla bocianów?

Widok bocianów w zimowych warunkach może wywoływać niepokój. Czy jest on zasadny?

- Kilkudniowe załamanie pogody nie jest dla bocianów śmiertelnie niebezpieczne. Jeśli jednak zimowa aura utrzyma się dłużej, ptaki mogą mieć trudności z dostępem do pokarmu i część z nich może zdecydować się na odlot w poszukiwaniu lepszych warunków - powiedział Sebastian Menderski z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Według przyrodnika sytuację komplikuje fakt, że rozpoczął się już okres lęgowy. Przywiązanie do miejsc gniazdowania może sprawić, że bociany - mimo trudnych warunków - pozostaną w swoich gniazdach, czekając na poprawę pogody. Ekspert zwrócił także uwagę, że ptaki po długiej migracji są osłabione. - Trzeba pamiętać, że bociany przeleciały kilka tysięcy kilometrów i zużyły zapasy energii. Te, które nie zdążyły się wzmocnić przed nadejściem śniegu, mogą mieć trudniej - zaznaczył.

Jak bocianom może pomóc człowiek

W przypadku przedłużającej się zimy bocianom może pomóc człowiek. Menderski podkreślił jednak, że ptaki należy dokarmiać odpowiedzialnie. Bocianom można wykładać na przykład drobiowe podroby, takie jak serduszka czy płucka, oraz kawałki mięsa drobiowego z kośćmi i skórą lub drobne ryby. Nie należy jednak karmić ich resztkami jedzenia ani produktami przetworzonymi i solonymi. - Bociany są generalistami pokarmowymi i w naturze radzą sobie bardzo dobrze, zjadając między innymi gryzonie, płazy, owady czy dżdżownice. W sytuacjach ekstremalnych warunków pogodowych mogą jednak zbliżać się do ludzi i wtedy taka pomoc może mieć znaczenie - wyjaśnił Menderski. Podobne epizody pogodowe zdarzały się już w poprzednich latach. Zdaniem przyrodników ptaki zazwyczaj potrafią przeczekać krótkotrwałe nawroty zimy. Kluczowe będzie jednak to, jak długo utrzyma się obecna pokrywa śnieżna i niska temperatura.

Źródło: Pod Tatrami, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Facebook/Pod Tatrami

Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
