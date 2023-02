Odwołano pogotowie przeciwpowodziowe w powiecie płockim

Poniżej stanu ostrzegawczego

Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW

We wtorek dla części Wisły nadal obowiązują ostrzeżenia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. W związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej na dolnej Wiśle poniżej zbiornika we Włocławku prognozowane są wzrosty stanów wody, lokalnie z przekroczeniem stanu ostrzegawczego. Ostrzeżenia wygasną do środy do godziny 12, jedynie na odcinku od Tczewa do ujścia będą w mocy do czwartku do godziny 8.