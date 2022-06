Tego nie rób, będąc w lesie. Weterynarze apelują

czytaj dalej

Najnowsze badanie naukowców z norweskiego Uniwersytetu w Oslo i japońskiego Uniwersytetu Ritsumeikan wskazało, że ludzkie oko lepiej dostosowuje się do iluzji optycznych niż sądziliśmy do tej pory. Opracowany przez nich nowy rodzaj złudzenia potrafi wpłynąć na nasz mózg do tego stopnia, że samo patrzenie na nie wywołuje reakcję źrenic.