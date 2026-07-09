Polska Porozrzucane parasole, porwane banery. Kąty Rybackie po przejściu sztormu Franciszek Wajdzik |

Skutki sztormu na Morzu Bałtyckim Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W środę Polska znalazła się w zasięgu niżu Bernadette, który przyniósł bardzo silny wiatr. Na północy kraju jego porywy przekraczały 100 km/h, a na Morzu Bałtyckim wystąpił sztorm. W wielu miejscach lokalne władze zamknęły wejścia na plaże, a przedsiębiorcy zabezpieczali swoje lokale przez wzburzonym morzem. Niestety - nie wszędzie udało się uniknąć strat.

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Zniszczony bar plażowy

Żywioł pokazał swoją siłę między innymi na plaży w Kątach Rybackich. Woda uszkodziła tam wypożyczalnię sprzętu wodnego oraz bar. - Widać, jak te fale były wpychane na ląd. Nie wszędzie ta infrastruktura miała szanse, żeby po prostu przetrwać - relacjonowała reporterka TVN24 Marta Ulatowska-Jesse.

Na plaży widać także porozrzucane parasole, porwane banery oraz zniszczone meble w jednym z lokali. W środę w regionie obowiązywały najwyższe ostrzeżenia IMGW. Porywy wiatru lokalnie sięgały nawet 120 km/h. - Taka aura nie zdarza się często latem. Z reguły pokazujemy państwu sztorm i jego skutki jesienią - dodała reporterka.

W czwartek głównym zagrożeniem w nadmorskich regionach jest cofka na Morzu Bałtyckim. Na Wybrzeżu Wschodnim obowiązuje drugi stopień zagrożenia hydrologicznego.