Bezchmurne niebo i rześki poranek. Gdzie będzie najcieplej?

O poranku w Polsce

Na termometrach pojawiały się wartości od 2 stopni Celsjusza w Kozienicach, przez 8 st. C w Warszawie i 9 st. C w Łodzi do nawet 15 st. C w Świnoujściu. Z kierunków wschodnich wiał przeważnie słaby i umiarkowany wiatr, na zachodzie i w Sudetach chwilami silniejszy.