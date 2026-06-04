Polska Groźna pogoda w części kraju. Połamane drzewa, zalania Damian Dziugieł |

Ulewa z silnym wiatrem w Choszcznie Źródło wideo: Jakub Jankowski/Zachodniopomorscy Łowcy Burz Źródło zdj. gł.: Jakub Jankowski/Zachodniopomorscy Łowcy Burz

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Boże Ciało w części kraju upływało pod znakiem burz z intensywnymi opadami oraz porywistym wiatrem. Sprawdź, gdzie jest burza.

Interwencje straży na Pomorzu Zachodnim po burzach

Jak informuje Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa, do godziny 20 na Pomorzu Zachodnim odnotowano 15 interwencji strażaków, głównie w rejonie Choszczna. Młodszy kapitan Szymon Śliwa, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Choszcznie doprecyzował, że na terenie powiatu strażacy wyjeżdżali do dziewięciu zdarzeń pogodowych, głównie były to połamane drzewa i jedna zerwana linia.

Zgłoszenia związane z przechodzącymi burzami dotyczyły także Kołobrzegu, gdzie zalane zostały dwie posesje.

Ulewa z silnym wiatrem w Choszcznie Źródło: Jakub Jankowski/Zachodniopomorscy Łowcy Burz