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Groźna pogoda w części kraju. Połamane drzewa, zalania

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Ulewa z silnym wiatrem w Choszcznie
Ulewa z silnym wiatrem w Choszcznie
Źródło wideo: Jakub Jankowski/Zachodniopomorscy Łowcy Burz
Źródło zdj. gł.: Jakub Jankowski/Zachodniopomorscy Łowcy Burz
Czwartek to kolejny burzowy dzień w Polsce. Tym razem aura pokazała swoje groźne oblicze na Pomorzu Zachodnim. Zjawiskom towarzyszył ulewny deszcz i porywisty wiatr. To, jak gwałtowna była pogoda, można zobaczyć na nagraniu z Choszczna.

Boże Ciało w części kraju upływało pod znakiem burz z intensywnymi opadami oraz porywistym wiatrem. Sprawdź, gdzie jest burza.

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Prognoza

Interwencje straży na Pomorzu Zachodnim po burzach

Jak informuje Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa, do godziny 20 na Pomorzu Zachodnim odnotowano 15 interwencji strażaków, głównie w rejonie Choszczna. Młodszy kapitan Szymon Śliwa, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Choszcznie doprecyzował, że na terenie powiatu strażacy wyjeżdżali do dziewięciu zdarzeń pogodowych, głównie były to połamane drzewa i jedna zerwana linia.

Zgłoszenia związane z przechodzącymi burzami dotyczyły także Kołobrzegu, gdzie zalane zostały dwie posesje.

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Ulewa z silnym wiatrem w Choszcznie
Źródło: Jakub Jankowski/Zachodniopomorscy Łowcy Burz
Źródło: tvnmeteo.pl, TVN24
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Tagi:
burze
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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