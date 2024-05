Martwa foka na plaży w okolicach Ustki

Martwa foka leżała na plaży pomiędzy Ustką a Przewłoką (województwo pomorskie). Nie wiadomo na razie, co było przyczyną śmierci zwierzęcia.

Dzień wcześniej rano na plaży w Ustce zauważono żywą fokę. Jak mówił w rozmowie z naszą redakcją Paweł Żmuda, "odpoczywała i wyglądała na wychudzoną". Zwierzę było zabezpieczane przez wolontariuszy do godzin wieczornych, aż z powrotem wpłynęło do morza.

Co zrobić, kiedy zobaczymy fokę na plaży

W Bałtyku żyją trzy gatunki fok. Prowadzą one wodno-lądowy tryb życia. Należy pamiętać, by nie podchodzić do nich blisko. Jak każde dzikie zwierzę, które jest przestraszone, foka może być agresywna.