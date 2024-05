Foka na plaży w Ustce. "Wyglądała na wychudzoną"

- Zgłoszenie o foce na plaży mieliśmy z samego rana. Pojawiła się po wschodniej stronie kanału portowego, przy samym molo. Zabezpieczaliśmy ją przez dwie godziny, a potem została spłoszona przez turystów - mówił w rozmowie z tvnmeteo.pl Paweł Żmuda, lokalny lider błękitnego Patrolu WWF. To dorosły osobnik z gatunki foki szarej.

Jak opowiadał dalej, foka "weszła do wody, przez pewien czas pływała, po czym ponownie wypłynęła". Na plaży było ją widać do około godziny 20.

"Wyglądała na wychudzoną"

Co zrobić, kiedy zobaczymy fokę na plaży

W Bałtyku żyją trzy gatunki tych ssaków morskich: foka szara (Halichoerus grypus), foka obrączkowana (Phoca hispida) i foka pospolita (Phoca vitulina). Prowadzą one wodno-lądowy tryb życia. Należy pamiętać, by nie podchodzić do nich blisko. Jak każde dzikie zwierzę, które jest przestraszone, foka może być agresywna.