Pożar lasu na Pomorzu. Te tereny lepiej omijać

Pożar lasu między miejscowościami Duża Klonia i Okręglik (województwo pomorskie)
Pożar lasu między miejscowościami Duża Klonia i Okręglik (województwo pomorskie)
Źródło wideo: KW PSP Gdańsk
Źródło zdj. gł.: KW PSP Gdańsk
W województwie pomorskim wybuchł pożar lasu. Do akcji gaśniczej ruszyło kilkadziesiąt zastępów strażaków. Wystosowano apel o niewjeżdżanie na teren, na którym trwa gaszenie ognia.

W środę po godzinie 14 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze lasu między miejscowościami Duża Klonia i Okręglik w powiecie chojnickim, na pograniczu gmin Brusy i Czersk - poinformował młodszy aspirant Dawid Westrych, rzecznik Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Front na 400 metrów

Jak przekazał, do działań ruszyły 33 zastępy straży pożarnej, korzystając z pomocy dwóch samolotów gaśniczych oraz śmigłowca. Strażacy zorganizowali punkt czerpania wody w rzece Brda w miejscowości Duża Klonia. Na miejsce skierowano zespół dronowy, pomagający ocenić sytuację.

Według wstępnych szacunków front pożaru ma około 400 metrów, a ogień objął obszar około czterech hektarów. Choć działania gaśnicze trwają, to według starszego kapitana Łukasza Kiedrowicza, oficera prasowego Komendanta Powiatowego PSP w Chojnicach, mają się zakończyć jeszcze dziś.

Nie pojawiły się informacje o osobach poszkodowanych. Straż zaapelowała o niewjeżdżanie na teren, na którym prowadzone są działania, oraz o stosowanie się do poleceń służb.

Źródło: TVN24
Krzysztof Posytek
