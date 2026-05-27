Polska Pożar lasu na Pomorzu. Te tereny lepiej omijać

Pożar lasu między miejscowościami Duża Klonia i Okręglik (województwo pomorskie) Źródło wideo: KW PSP Gdańsk Źródło zdj. gł.: KW PSP Gdańsk

W środę po godzinie 14 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze lasu między miejscowościami Duża Klonia i Okręglik w powiecie chojnickim, na pograniczu gmin Brusy i Czersk - poinformował młodszy aspirant Dawid Westrych, rzecznik Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Front na 400 metrów

Jak przekazał, do działań ruszyły 33 zastępy straży pożarnej, korzystając z pomocy dwóch samolotów gaśniczych oraz śmigłowca. Strażacy zorganizowali punkt czerpania wody w rzece Brda w miejscowości Duża Klonia. Na miejsce skierowano zespół dronowy, pomagający ocenić sytuację.

Według wstępnych szacunków front pożaru ma około 400 metrów, a ogień objął obszar około czterech hektarów. Choć działania gaśnicze trwają, to według starszego kapitana Łukasza Kiedrowicza, oficera prasowego Komendanta Powiatowego PSP w Chojnicach, mają się zakończyć jeszcze dziś.

Nie pojawiły się informacje o osobach poszkodowanych. Straż zaapelowała o niewjeżdżanie na teren, na którym prowadzone są działania, oraz o stosowanie się do poleceń służb.