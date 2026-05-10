Polska Pobrali próbki od martwego walenia. Apel służb

Zwłoki walenia znalezione w Mikoszewie Źródło: Błękitny Patrol WWF

W sobotę na terenie rezerwatu przyrody Mewia Łacha w pobliżu miejscowości Mikoszewo w województwie pomorskim morze wyrzuciło na brzeg martwego walenia. Na miejscu pojawili się członkowie Błękitnego Patrolu WWF, ale nie byli w stanie ustalić, z jakim gatunkiem mają do czynienia.

Przeprowadzą badania DNA

Aby to zrobić, w niedzielę patrol pobrał od walenia próbki. - Pobraliśmy fragment ciała do badań DNA. Głównie chodzi o określenie w stu procentach, z jakim gatunkiem mamy do czynienia - powiedział Jan Wilkanowski, lokalny lider Błękitnego Patrolu WWF.

Według wstępnych hipotez zwłoki mogą należeć do fiszbinowca. To grupa waleni żywiących się planktonem i drobnymi rybami. Jak zaznaczył Wilkanowski, zwierzęta te nie występują naturalnie w Bałtyku i trafiają tu jedynie przypadkowo, najczęściej przez Cieśniny Duńskie. Dodał, że jedynym gatunkiem waleni żyjącym w Bałtyku są morświny. Badania są konieczne ze względu na zaawansowany rozkład ciała.

- Nawet jeśli posiada jakieś uszkodzenia, nie da się określić, czy powstały przed śmiercią, czy już po niej - wyjaśnił Wilkanowski.

Co się stanie ze szczątkami

Pytany o możliwość przeprowadzenia sekcji zwłok zwierzęcia członek WWF zaznaczył, że ewentualna decyzja w tej sprawie należy do właściwych organów i ekspertów. O dalszym losie ciała zadecydują właściwe instytucje, w tym Stacja Morska w Helu, Urząd Morski w Gdyni oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Sytuacja jest o tyle wyjątkowa, że martwe zwierzę leży zaledwie kilka metrów od ptasich gniazd, a obecnie trwa okres lęgowy.

Jak dodał Wilkanowski, decyzja związana z przeniesieniem i zabezpieczeniem szczątków zapadnie być może jeszcze w niedzielę. Sama operacja usunięcia zwierzęcia najprawdopodobniej odbędzie się jednak dopiero po weekendzie. - Z dużym prawdopodobieństwem wieloryb zostanie zabrany z plaży przez Urząd Morski. Trzeba to logistycznie dobrze przygotować, dlatego myślę, że działania rozpoczną się dopiero w poniedziałek - zaznaczył. Rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni Magdalena Kierzkowska zapewniła w niedzielę, że urząd na bieżąco monitoruje sytuację - Trwają uzgodnienia co do dalszych działań - powiedziała.

Apel służb

Służby przestrzegają przed wchodzeniem na teren rezerwatu, który objęty jest ścisłą ochroną przyrodniczą, szczególnie w okresie lęgowym ptaków. Dostęp do miejsca znaleziska jest niemożliwy dla osób postronnych, a wejście na ten teren wymaga specjalnych zezwoleń.

- Pojawienie się człowieka w tym rejonie jest zakazane. Każda ingerencja może wyrządzić szkody w przyrodzie - podkreślił Wilkanowski. Wieloryb został zauważony w sobotę na terenie rezerwatu Mewia Łacha przy ujściu Wisły przez strażnika pełniącego dyżur na tym obszarze. Ogromne zwierzę zaobserwowali także uczestnicy rejsów turystycznych organizowanych w celu obserwacji fok. Martwe zwierzę, o długości około pięciu metrów, mogło dryfować w Bałtyku od kilku tygodni, zanim zostało wyrzucone na brzeg.

