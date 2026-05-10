Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Pobrali próbki od martwego walenia. Apel służb

|
Martwy waleń znaleziony na plaży w Mikoszewie (pomorskie)
Zwłoki walenia znalezione w Mikoszewie
Źródło: Błękitny Patrol WWF
Błękitny Patrol WWF pobrał próbki od walenia wyrzuconego na plaży w Mikoszewie. Działania te mają pomóc w ustaleniu gatunku martwego zwierzęcia. Lokalny lider patrolu wyjaśnił, co ma stać się ze szczątkami.

W sobotę na terenie rezerwatu przyrody Mewia Łacha w pobliżu miejscowości Mikoszewo w województwie pomorskim morze wyrzuciło na brzeg martwego walenia. Na miejscu pojawili się członkowie Błękitnego Patrolu WWF, ale nie byli w stanie ustalić, z jakim gatunkiem mają do czynienia.

Przeprowadzą badania DNA

Aby to zrobić, w niedzielę patrol pobrał od walenia próbki. - Pobraliśmy fragment ciała do badań DNA. Głównie chodzi o określenie w stu procentach, z jakim gatunkiem mamy do czynienia - powiedział Jan Wilkanowski, lokalny lider Błękitnego Patrolu WWF.

Według wstępnych hipotez zwłoki mogą należeć do fiszbinowca. To grupa waleni żywiących się planktonem i drobnymi rybami. Jak zaznaczył Wilkanowski, zwierzęta te nie występują naturalnie w Bałtyku i trafiają tu jedynie przypadkowo, najczęściej przez Cieśniny Duńskie. Dodał, że jedynym gatunkiem waleni żyjącym w Bałtyku są morświny. Badania są konieczne ze względu na zaawansowany rozkład ciała.

- Nawet jeśli posiada jakieś uszkodzenia, nie da się określić, czy powstały przed śmiercią, czy już po niej - wyjaśnił Wilkanowski.

Klatka kluczowa-419603
Jan Wilkanowski z Błękitnego Patrolu WWF o waleniu wyrzuconym na plażę w Mikoszewie
Źródło: TVN24

Co się stanie ze szczątkami

Pytany o możliwość przeprowadzenia sekcji zwłok zwierzęcia członek WWF zaznaczył, że ewentualna decyzja w tej sprawie należy do właściwych organów i ekspertów. O dalszym losie ciała zadecydują właściwe instytucje, w tym Stacja Morska w Helu, Urząd Morski w Gdyni oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Sytuacja jest o tyle wyjątkowa, że martwe zwierzę leży zaledwie kilka metrów od ptasich gniazd, a obecnie trwa okres lęgowy.

Jak dodał Wilkanowski, decyzja związana z przeniesieniem i zabezpieczeniem szczątków zapadnie być może jeszcze w niedzielę. Sama operacja usunięcia zwierzęcia najprawdopodobniej odbędzie się jednak dopiero po weekendzie. - Z dużym prawdopodobieństwem wieloryb zostanie zabrany z plaży przez Urząd Morski. Trzeba to logistycznie dobrze przygotować, dlatego myślę, że działania rozpoczną się dopiero w poniedziałek - zaznaczył. Rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni Magdalena Kierzkowska zapewniła w niedzielę, że urząd na bieżąco monitoruje sytuację - Trwają uzgodnienia co do dalszych działań - powiedziała.

Martwy waleń znaleziony na plaży w Mikoszewie (pomorskie)
Martwy waleń znaleziony na plaży w Mikoszewie (pomorskie)
Źródło: Błękitny Patrol WWF

Apel służb

Służby przestrzegają przed wchodzeniem na teren rezerwatu, który objęty jest ścisłą ochroną przyrodniczą, szczególnie w okresie lęgowym ptaków. Dostęp do miejsca znaleziska jest niemożliwy dla osób postronnych, a wejście na ten teren wymaga specjalnych zezwoleń.

- Pojawienie się człowieka w tym rejonie jest zakazane. Każda ingerencja może wyrządzić szkody w przyrodzie - podkreślił Wilkanowski. Wieloryb został zauważony w sobotę na terenie rezerwatu Mewia Łacha przy ujściu Wisły przez strażnika pełniącego dyżur na tym obszarze. Ogromne zwierzę zaobserwowali także uczestnicy rejsów turystycznych organizowanych w celu obserwacji fok. Martwe zwierzę, o długości około pięciu metrów, mogło dryfować w Bałtyku od kilku tygodni, zanim zostało wyrzucone na brzeg.

Martwy waleń na bałtyckiej plaży. Co się z nim dalej stanie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Martwy waleń na bałtyckiej plaży. Co się z nim dalej stanie

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
zwierzętaMorze Bałtyckiewojewództwo pomorskie
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Co przyniosą zimni ogrodnicy i druga połowa maja
Prognoza
Niedźwiedź
Zobaczyli go za oknem. "To było surrealistyczne"
Ciekawostki
Przymrozki
Temperatura znów spadnie poniżej zera. Są alarmy
Prognoza
Mały hipopotam
"Jest najszczęśliwszy, kiedy leży na kimś lub obok kogoś"
Świat
Do erupcji wulkanu Dukono doszło na indonezyjskiej wyspie Halmahera
Odnaleziono ciała zaginionych turystów z Singapuru
Świat
Trzęsienie ziemi
Ziemia zatrzęsła się w Chile
Świat
Wiosna, słońce, ciepło
Tu termometry pokażą dziś ponad 20 stopni
Prognoza
Gaszenie pożaru w Puszczy Solskiej
Trwa dogaszanie wielkiego pożaru lasu. "Zrzuty wody przyniosły skutek"
Polska
48 min
Susza w Polsce
To już nie jest chwilowy problem. Dlaczego susza w Polsce to problem dla nas wszystkich?
TVN24
Trwa akcja poszukiwawcza w rejonie wulkanu Dukono w Indonezji
Odnaleźli ofiarę erupcji wulkanu, zlokalizowali pozostałych zaginionych
Świat
Przymrozek, mróz, noc
Tutaj nocą temperatura spadnie poniżej zera
Prognoza
Zwłoki walenia w Mikoszewie
Martwy waleń na bałtyckiej plaży. Co się z nim dalej stanie
Polska
Park Narodowy Glacier, Montana, USA
Szukali go od poniedziałku, w końcu znaleźli ciało
Świat
Chmury, burza
Duża zmiana w pogodzie tuż-tuż
Prognoza
Dziura, która powstała w ścianie domu
Wybiła ogromną dziurę w ścianie. Nikt nie wie, skąd pochodzi
Świat
Zniszczenia spowodowane przez macroburst w Luizjanie
Myśleli, że to tornado. Czym jest zjawisko macroburst
Świat
Sir David Attenborough kończy sto lat
Człowiek, który pokazał światu Ziemię. David Attenborough skończył 100 lat
Świat
Zbocze fiordu Tracy Arm, w które uderzyła fala tsunami
Drugie największe tsunami w historii. Fale miały prawie pół kilometra
Nauka
Pochmurny dzień wiosna
Słoneczna aura czeka dziś nielicznych
Prognoza
Spadające skały zabiły przechodnia w Korei Południowej
Skały stoczyły się ze zbocza i zabiły mężczyznę
Świat
Noc, deszcz, mokra nawierzchnia
Gdzie spodziewać się nocnych opadów
Prognoza
Woda wróciła na irackie mokradła
Są uznawane za biblijny Eden, wracają do życia
Świat
Deszcz, parasol, lato, opady
Weekend będzie spokojny. Nowy tydzień przyniesie drastyczną zmianę
Prognoza
Łódź, ulica Piotrkowska w maju
Urodzinowa trasa TVN24 trwa. Taka będzie pogoda
Prognoza
Park Narodowy Great Smoky Mountains
Martwe ptaki na terenie parku narodowego. Jest dochodzenie
Świat
David Attenborough
Nietypowy prezent na setne urodziny sir Davida Attenborough
Świat
Burza, chmury
Uwaga na burze z silnym deszczem. Tu wydano alarmy IMGW
Polska
Zniszczenie po przejściu tornada w Missisipi
Kilkaset zniszczonych budynków, wielu rannych. "Módlmy się za Missisipi"
Świat
Deszcz, parasol
Tutaj warto zabrać ze sobą parasol
Prognoza
noc burza piorun pioruny chmury pogoda
Gdzie jest burza? Wciąż grzmi w części kraju
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom