Polska Martwy waleń na plaży w Mikoszewie Krzysztof Posytek |

Zwłoki walenia znalezione w Mikoszewie Źródło: Błękitny Patrol WWF

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Doniesienia o odnalezieniu zwłok walenia w rezerwacie przyrody Mewia Łacha w Mikoszewie potwierdził Jan Wilkanowski z Błękitnego Patrolu WWF. - Potwierdzamy to. Są to zwłoki walenia w znacznym rozkładzie - powiedział. Dodał, że waleń musiał leżeć na plaży - do której nie ma łatwego dostępu od lądu - prawdopodobnie od kilku dni.

Zwłoki walenia w Mikoszewie

W ostatnich tygodniach media żyły sprawą humbaka Timmy'ego, który pod koniec marca utknął na niemieckim wybrzeżu, a niedawno został przetransportowany do Atlantyku - gdzie, jak uważają eksperci, prawdopodobnie zginął.

Choć zwłoki na plaży w Mikoszewie są w zaawansowanym rozkładzie, to Wilkanowski potwierdził, że należą do innego gatunku, który na razie nie został określony. Nie ma też decyzji co do dalszego postępowania z ciałem zwierzęcia.

Zwłoki walenia w Mikoszewie Źródło: Błękitny Patrol WWF