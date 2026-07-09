Polska Łosie na plaży na Helu. "Wszyscy zaczęli je nagrywać" Oprac. Krzysztof Posytek |

Łosie w Kuźnicy na Helu Źródło wideo: Kontakt24 / Zbigniew Źródło zdj. gł.: Kontakt24/Zbigniew

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W czwartek na Helu zaczął słabnąć wiatr, który w środę - przekraczając w porywach 100 kilometrów na godzinę - wyrządził duże zamieszanie nad Bałtykiem. W wielu nadmorskich miejscowościach władze zamknęły wejścia na plaże, a przedsiębiorcy zabezpieczali swoje lokale przed falami i podmuchami.

Łosie spacerowały po helskiej plaży

Z poprawy warunków pogodowych skorzystali nie tylko ludzie, lecz także zwierzęta. Pan Zbigniew z Warszawy, będąc na wakacjach w Kuźnicy na Helu, zaobserwował na plaży łosie. Nagrał je i przesłał materiał na Kontakt24.

- Przyjechałem tu na wakacje z Warszawy. Byliśmy na plaży. Gdy się pojawiły, wszyscy zaczęli je nagrywać. Nikt nie podchodził blisko, raczej właśnie typowo dla tych czasów wszyscy skupili się na filmowaniu. Podeszły do brzegu i potem przeszły przez wydmę. Trwało to może 10 do 15 minut. Długo - relacjonował.

Łosie w Kuźnicy na Helu Źródło: Kontakt24/Zbigniew

Pan Zbigniew dodał, że po pewnym czasie na plaży pojawili się ratownicy WOPR. - Przyjechali na quadach i pojechali za nimi (łosiami - red.). Obserwowaliśmy je dłuższą chwilę. Potem zniknęły za wydmą, kierowały się głęboko w las - powiedział.

Nasz czytelnik podsumował, że spotkanie łosi nie było dla niego zaskoczeniem, bo - jak stwierdził - nad morzem można natknąć się na wiele dzikich zwierząt, takich jak dziki czy wilki. Dodał, że na dzieciach przebywających na plaży widok dużych ssaków zrobił spore wrażenie.

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