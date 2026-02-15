"Orka" utknęła na ostrodze. "Tak czasami się dzieje"

Powrót zimowej pogody powoduje spiętrzanie się lodu na polskich rzekach. Dlatego potrzebne są działania lodołamaczy, które wypływają na akweny. W rejonie Kwidzyna w sobotę na Wiśle jedna z maszyn, nazwana Orka, doznała awarii.
Zima w Polsce. "Tak czasami się dzieje"
Jak przekazał Bogusław Pinkiewicz, rzecznik prasowy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, nic poważnego się nie stało, nikt nie został poszkodowany.
- W lodołamaczu Orka nastąpiła awaria sterowania niedaleko Kwidzyna. Zniosło go na ostrogę, lód go przechylił, inne lodołamacze ściągnęły go na wodę. Wszystkie stacjonują już w Korzeniewie - tłumaczył Pinkiewicz. Jak dodał, sterowanie najpewniej będzie wymagało naprawy. - Tak się czasami dzieje - przyznał.
"Jak to jest na akcji ładnie, gdy elektronika padnie" - skomentowały Wody Polskie RZGW w Gdańsku na Facebooku.
Zdjęcia z tego zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt24.
Lodołamacz, Kwidzyn (Pomorskie)
Lodołamacz, Kwidzyn (Pomorskie)
Autorka/Autor: Damian Dziugieł
Źródło: tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: Ula, Łukasz, Robert – Gniew24