"Orka" utknęła na ostrodze. "Tak czasami się dzieje"

Awaria lodołamacza Orka Źródło: Ula, Łukasz, Robert – Gniew24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Powrót zimowej pogody powoduje spiętrzanie się lodu na polskich rzekach. Dlatego potrzebne są działania lodołamaczy, które wypływają na akweny. W rejonie Kwidzyna w sobotę na Wiśle jedna z maszyn, nazwana Orka, doznała awarii.

Zima w Polsce. "Tak czasami się dzieje"

Jak przekazał Bogusław Pinkiewicz, rzecznik prasowy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, nic poważnego się nie stało, nikt nie został poszkodowany.

- W lodołamaczu Orka nastąpiła awaria sterowania niedaleko Kwidzyna. Zniosło go na ostrogę, lód go przechylił, inne lodołamacze ściągnęły go na wodę. Wszystkie stacjonują już w Korzeniewie - tłumaczył Pinkiewicz. Jak dodał, sterowanie najpewniej będzie wymagało naprawy. - Tak się czasami dzieje - przyznał.

"Jak to jest na akcji ładnie, gdy elektronika padnie" - skomentowały Wody Polskie RZGW w Gdańsku na Facebooku.

Zdjęcia z tego zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt24.

Lodołamacz, Kwidzyn (Pomorskie) Lodołamacz, Kwidzyn (Pomorskie) Źródło: TK/ Kontakt24 Lodołamacz, Kwidzyn (Pomorskie) Źródło: TK/ Kontakt24 Lodołamacz, Kwidzyn (Pomorskie) Źródło: TK/ Kontakt24 Lodołamacz, Kwidzyn (Pomorskie) Źródło: TK/ Kontakt24

Lodołamacz, Kwidzyn (Pomorskie) Lodołamacz, Kwidzyn (Pomorskie) Źródło: Ryjek998_112/Kontakt24 Lodołamacz, Kwidzyn (Pomorskie) Źródło: Ryjek998_112/Kontakt24 Lodołamacz, Kwidzyn (Pomorskie) Źródło: Ryjek998_112