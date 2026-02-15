Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Orka" utknęła na ostrodze. "Tak czasami się dzieje"

Lodołamacz utknął
Awaria lodołamacza Orka
Źródło: Ula, Łukasz, Robert – Gniew24
W Polsce panuje zima, jakiej nie było od dawna. Lodu na rzekach jest sporo, do akcji włączają się lodołamacze. Jedna z maszyn w rejonie Kwidzyna doznała niewielkiej awarii. Zdjęcia z tego zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt24.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Powrót zimowej pogody powoduje spiętrzanie się lodu na polskich rzekach. Dlatego potrzebne są działania lodołamaczy, które wypływają na akweny. W rejonie Kwidzyna w sobotę na Wiśle jedna z maszyn, nazwana Orka, doznała awarii.

Zima w Polsce. "Tak czasami się dzieje"

Jak przekazał Bogusław Pinkiewicz, rzecznik prasowy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, nic poważnego się nie stało, nikt nie został poszkodowany.

- W lodołamaczu Orka nastąpiła awaria sterowania niedaleko Kwidzyna. Zniosło go na ostrogę, lód go przechylił, inne lodołamacze ściągnęły go na wodę. Wszystkie stacjonują już w Korzeniewie - tłumaczył Pinkiewicz. Jak dodał, sterowanie najpewniej będzie wymagało naprawy. - Tak się czasami dzieje - przyznał.

"Jak to jest na akcji ładnie, gdy elektronika padnie" - skomentowały Wody Polskie RZGW w Gdańsku na Facebooku.

Zdjęcia z tego zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt24.

Lodołamacz, Kwidzyn (Pomorskie)

Lodołamacz, Kwidzyn (Pomorskie)
Lodołamacz, Kwidzyn (Pomorskie)
Źródło: TK/ Kontakt24
Lodołamacz, Kwidzyn (Pomorskie)
Lodołamacz, Kwidzyn (Pomorskie)
Źródło: TK/ Kontakt24
Lodołamacz, Kwidzyn (Pomorskie)
Lodołamacz, Kwidzyn (Pomorskie)
Źródło: TK/ Kontakt24
Lodołamacz, Kwidzyn (Pomorskie)
Lodołamacz, Kwidzyn (Pomorskie)
Źródło: TK/ Kontakt24

Lodołamacz, Kwidzyn (Pomorskie)

Lodołamacz, Kwidzyn (Pomorskie)
Lodołamacz, Kwidzyn (Pomorskie)
Źródło: Ryjek998_112/Kontakt24
Lodołamacz, Kwidzyn (Pomorskie)
Lodołamacz, Kwidzyn (Pomorskie)
Źródło: Ryjek998_112/Kontakt24
Lodołamacz, Kwidzyn (Pomorskie)
Lodołamacz, Kwidzyn (Pomorskie)
Źródło: Ryjek998_112
"Ja mam 185 centymetrów i ta góra śniegu jest mojego wzrostu"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Ja mam 185 centymetrów i ta góra śniegu jest mojego wzrostu"

Autorka/Autor: Damian Dziugieł

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Ula, Łukasz, Robert – Gniew24

Udostępnij:
Tagi:
PolskaZima
Czytaj także:
niedzwiedzie
Nietypowi goście przy karmniku o piątej rano. Zobacz nagranie
Polska
Orla Perć
Turysta zaginął na Orlej Perci
Polska
Mróz, zima, lód, zimno
Nawet -23 stopnie. Silny mróz rozleje się po Polsce
Prognoza
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Co przyniesie koniec lutego
Prognoza
Widok z okna, Piotrowice (Małopolskie)
Krowiarki, Tuczempy, Cewice. Lista zimowych miejsc się nie kończy
Polska
Mróz
Odczuwalnie prawie -20 stopni. Tu było najzimniej
Polska
Śnieg, zima, śnieżyca, opady, intensywne
Tak będą wędrować opady śniegu. Mapy
Prognoza
Jezioro łabędzie, zima, śnieg
Dzień prawie tak mroźny jak noc. Miejscami dosypie śniegu
Prognoza
Opady śniegu nocą
Noc z ziąbem, śnieżycami i oblodzeniem. Tu trzeba uważać
Prognoza
Powódź w miejscowości Aiguillon we Francji
Pękł wał. Mieszkańcy nie chcą się ewakuować
Świat
Dzieci na sankach, zima, śnieg
13 stopni na minusie. Komu noc przyniesie taki mróz
Prognoza
Kolejne burze w Hiszpanii doprowadziły do powodzi
Wichury i wysokie ryzyko powodziowe w Hiszpanii
Świat
Wisła zimą
Wisła zimowym centrum kultury i wypoczynku
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Opady śniegu, zima, mróz
Zima nam nie odpuści. Prognoza pogody
Prognoza
Czeczewo - śnieg
"Ja mam 185 centymetrów i ta góra śniegu jest mojego wzrostu"
Polska
p
Groziła im wielka woda, odetchnęli z ulgą
Świat
Smog
Przyszła zima, jakiej dawno nie było. I maski opadły
Franciszek Wajdzik
Serce, śnieg, zima
Walentynki pod znakiem śniegu i chłodu
Prognoza
Skutki silnego wiatru w Katalonii
Silny wiatr zerwał fragment dachu. Nie żyje kobieta
Świat
Lawina, zagrożenie lawinowe, Alpy
Lawina porwała narciarzy. Troje nie przeżyło
Świat
śnieg, zima, noc
Nocą będzie prawie -10 stopni
Prognoza
Gerlach, Tatry Słowackie
Wypadek lawinowy w Tatrach. Nie żyje wspinacz
Świat
Burza Nills we Francji
"Usłyszałem głośny huk i cały sufit się zawalił"
Świat
Starsze osoby, starsza para, chodzik
Tak smog wpływa na mobilność osób starszych
Smog
Zima, śnieg, pada śnieg, śnieży mocno
W weekend sypnie śniegiem. Gdzie spadnie go najwięcej
Prognoza
Opady w piątek
Śnieżyce nad Polską. Tak będą wędrować
Prognoza
Chomik europejski (Cricetus cricetus)
Nie wilk i nie ryś. Znamy Zwierzę Roku 2026
Polska
Zawalony po burzy balkon na Sardynii
Ambasada ostrzega Polaków we Włoszech
Świat
Zimowe Morze Bałtyckie w okolicach Sopotu
Od ponad dekady nie było takiej sytuacji na Bałtyku
Świat
Mgła, zgniły wyż, pochmurno, szaro, ponuro, pogoda, jesień, zima, Lubelszczyzna
Termometry pokażą nawet 10 stopni Celsjusza
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom