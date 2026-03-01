Lód załamał się pod wędkarzem. Mężczyzna nie przeżył

Prognoza pogody na niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl

Jak podała Komenda Powiatowa Policji w Kwidzynie, do wypadku doszło w niedzielę 1 marca około godziny 14. 74-letni mężczyzna uprawiał wędkarstwo podlodowe na jeziorze w gminie Gardeja. W pewnym momencie załamał się pod nim lód.

"Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Mężczyzna został wydobyty z wody, jednak pomimo podjętej akcji ratunkowej jego życia nie udało się uratować. Policjanci wyjaśniają szczegółowe okoliczności zdarzenia" - napisała Komenda Powiatowa Policji w Kwidzynie w mediach społecznościowych.

Apel policji o ostrożność

Funkcjonariusze z Kwidzyna zaapelowali, by w związku z dodatnimi temperaturami nie wchodzić na zamarznięte akweny, ponieważ lód szybko traci swoją wytrzymałość i może załamać się w każdej chwili. Policjanci zwrócili się w szczególności do osób uprawiających wędkarstwo podlodowe, zwracając uwagę, że ze względu na odwilż każde wejście na lód może skończyć się tragedią - niezależnie od doświadczenia i znajomości akwenu.

Opracował Krzysztof Posytek