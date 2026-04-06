Burza pyłowa na Pomorzu. "Nie było nic widać"

Burza piaskowa w okolicach miejscowości Lubiatowo (województwo pomorskie)
Burza piaskowa, trasa Lubiatowo-Choczewo (Pomorskie)
Źródło: Hania/Kontakt24
Silny wiatr wiejący na Pomorzu doprowadził do powstania burzy pyłowej. Zjawisko nagrała jedna z naszych czytelniczek, która wysłała materiał na Kontakt24.
W Poniedziałek Wielkanocny w większości kraju mocno wieje wiatr. W związku z silnymi podmuchami, łamiącymi gałęzie i drzewa, strażacy interweniowali już ponad 2000 razy.

Wiatr wywołał burzę pyłową

Około godziny 13.30 na trasie między Choczewem a Lubiatowem, w okolicy tej drugiej miejscowości, silne podmuchy poskutkowały rzadko spotykanym widokiem. Mowa o burzy pyłowej, którą nagrała pani Hania, poruszająca się trasą w momencie wystąpienia zjawiska. Swoje wideo wysłała na Kontakt24.

- W tej chwili (około godziny 13.30 - przyp. red.) ta burza piaskowa cały czas trwa, rozpędza się i zbiera piasek z pola. To duża przestrzeń, gdzie pole jest świeżo zasiane i tam wiatr ma bardzo dużą prędkość. Widoczność jest ograniczona. Auto przed nami bardzo zwalniało, praktycznie prawie do zera, bo nie było nic widać. Było czuć drobny piasek, który obijał się o maskę samochodu - skomentowała pani Hania.

Autorka nagrania wspomniała także o innych skutkach silnego wiatru na Pomorzu. - Byliśmy wcześniej w restauracji, to brakło prądu, na drodze było widać także połamane drzewa - dodała.

Burza piaskowa, trasa Lubiatowo-Choczewo (Pomorskie)
Źródło: Hania/Kontakt24

"To zmora"

Tak o burzy pyłowej opowiada nasza synoptyk Arleta Unton-Pyziołek:

- To zjawisko spektakularne, ale i niebezpieczne dla ruchu drogowego. Wpływa również niekorzystnie na lokalne rolnictwo, bo porywa i unosi cenną warstwę próchniczą gleby. Wiosną w Polsce, szczególnie w okresie dłuższej suszy, gdy szata roślinna jest jeszcze uboga, a pola świeżo zaorane i nieporośnięte uprawami, przy silnie wiejącym znad Bałtyku w głąb Pomorza wietrze występują idealne warunki do wystąpienia burzy pyłowej. To zmora nie tylko regionów okołozwrotnikowych, Europy Śródziemnomorskiej, ale jak widać również polskiego Pomorza oraz Kujaw, Wielkopolski i Ziemi Łódzkiej.

Krzysztof Posytek
Widok na Księżyc z kapsuły Orion podczas misji Artemis II
Noc, która przejdzie do historii. Taki jest plan NASA
Nauka
Interwencje strażaków z powodu silnego wiatru na Podkarpaciu
Szaleje silny wiatr. Spadający konar zranił kierowcę
Polska
Burza, piorun, deszcz
Gdzie jest burza? Formują się fronty, znów zaczyna grzmieć
Polska
Burza w Szwecji
Huraganowe porywy wiatru, tysiące domów bez prądu
Świat
Kotik
Lany poniedziałek w zoo. "Nie nudzimy się, bo zabawia nas Nelson"
Polska
Silny wiatr
Przybyło alarmów IMGW. Gdzie należy uważać
Prognoza
Zdjęcie Księżyca wykonane czwartego dnia misji Artemis II
Kluczowy moment misji Artemis II. "Tak daleko nikt się nie zapuścił w kosmos"
Nauka
Silny wiatr
Alert RCB w dwóch województwach
Polska
Flensburg
Szukali w lesie pisanek, spadło na nich drzewo. Nie żyją trzy osoby
Świat
ventusky-rain-3h-20260406t0600-52n20e
Dwa fronty nad Polską. Tu pada deszcz
Prognoza
Deszcz, wiatr, chłód, zimno
Przed nami wietrzny i zimny śmigus-dyngus
Prognoza
Wyładowania atmosferyczne w Wielkanoc niedaleko Błonia na Mazowszu
Pioruny, grad i silny wiatr. Za nami niespokojna Wielkanoc
Polska
Deszcz, noc
Deszczowa, miejscami burzowa noc, w dzień chłodno
Prognoza
Piorun
Nad Polską grzmi, wieje, może padać grad
Polska
Deszcz ze śniegiem
To będzie trudny czas w pogodzie
Prognoza
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: zrobi się naprawdę zimno. Na jak długo?
Prognoza
Arizona
Został użądlony ponad sto razy. Walczy o życie
Świat
Christina Koc
Selfie z Ziemią i wielkie odliczanie
Nauka
Kura domowa, kury
Czy kura może być szczęśliwa? Biolożka odpowiada
Ciekawostki
Morskie Oko, 5.04.26
Sytuacja w Tatrach. Popularna droga do Morskiego Oka wciąż zamknięta
Polska
Burze w części kraju
Wiosenne burze. Sprawdź, gdzie może zagrzmieć
Prognoza
Skutki trzęsienia ziemi w Afganistanie
Kraj nękają katastrofy naturalne. Władze informują o kolejnych ofiarach
Świat
Pogoda na Wielkanoc
Słońce, deszcz, a nawet burza. Niedziela Wielkanocna będzie niespokojna
Prognoza
Plaza de la Malagueta w Maladze
Szykował byka do corridy. Nie żyje
Świat
Noc, chmury
Nocą miejscami pojawi się więcej chmur
Prognoza
Fairbanks, Alaska
Pięć miesięcy z ujemną temperaturą. Tak nie było od kilkudziesięciu lat
Świat
Lawiny, ostrzeżenie przed lawinami, ostrzeżenie lawinowe, Austria
Poszedł na narty. Zginął pod masą śniegu
Świat
Chmury burzowe, burza
Drastyczna zmiana temperatury, lokalne burze i niszczycielski wiatr. Pogoda na Wielkanoc
Prognoza
W niedzielę nad południem Norwegii ma ekstremalnie silnie wiać
Czerwony alert na Wielkanoc. "Skrajnie niebezpieczne" warunki
Świat
Victor Glover, Jeremy Hansen i Reid Wiseman pracują na pokładzie kapsuły Orion
Widzą Księżyc coraz lepiej. Emocje, jakich nie było podczas żadnej symulacji
Nauka
