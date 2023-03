Połamane drzewa i tysiące osób bez prądu w Małopolsce i na Podkarpaciu

Silny wiatr spowodował przerwy w dostawie prądu dla tysięcy odbiorców na południu Polski. W nocy z poniedziałku na wtorek podmuchy powalały drzewa i zrywały linie energetyczne, a w wielu miejscach konieczne były interwencje strażaków. We wtorek w trzech województwach nadal obowiązują pomarańczowe ostrzeżenia przed silnym wiatrem.

Podkarpacie. Tysiące odbiorców bez prądu

Zerwane linie energetyczne i przerwy w dostawie prądu - to skutki silnego wiatru na Podkarpaciu, który ma się utrzymać do wtorkowego popołudnia. Straż pożarna była wzywana głównie do połamanych konarów i gałęzi drzew.