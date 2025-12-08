Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Polski satelita PIAST wykonał pierwsze zdjęcie

Konstelacja PIAST
Start rakiety Falcon 9. Na pokładzie są polskie satelity
Źródło: SpaceX
Zaledwie tydzień po wyniesieniu na orbitę przez rakietę SpaceX polski satelita sfotografował naszą Ziemię. Obraz uzyskano nad zachmurzonym Atlantykiem.

Pozyskano pierwsze, historyczne zdjęcie wykonane przez satelitę konstelacji PIAST - poinformował lider projektu Wojskowa Akademia Techniczna. W zakresie obserwacji Ziemi projekt PIAST ma przynieść polskiej armii korzyści związane z posiadaniem własnego, niezależnego źródła danych satelitarnych.

Kalibracja systemu potrwa kilka miesięcy

Konstelacja PIAST została wyniesiona na orbitę 28 listopada 2025 roku w ramach misji Transporter-15. Zaledwie tydzień później, 6 grudnia, jeden z satelitów wykonał pierwsze zdjęcie wykonane w ramach testu. Jak podkreśla Wojskowa Akademia Techniczna, obraz został uzyskany w trakcie prac nad uruchamianiem satelitów jeszcze przed pełną kalibracją systemu optycznego i poprawą parametrów obrazu - ma on więc kilkukrotnie niższą rozdzielczość niż docelowa.

Zdjęcie wykonano nad północnym Atlantykiem w warunkach zachmurzenia. Pełna kalibracja systemu może potrwać kilka miesięcy.

Cel misji

Wykonywanie zdjęć to jeden z wielu eksperymentów, mających przyczynić się do ulepszania polskich rozwiązań technologii kosmicznych dla przyszłych satelitów, także wojskowych. W misji Transporter-15 bierze też udział pierwszy wojskowy satelita radarowy MikroSAR polsko-fińskiej firmy ICEYE z obrazami SAR o rozdzielczości 16 centymetrów na piksel i pasie 400 kilometrów, co pozwala na zebranie większej liczby danych podczas jednego przelotu i tym samym przyspiesza monitorowanie obszarów o priorytetowym znaczeniu.

Zdjęcie Ziemi wykonane przez satelitę PIAST
Zdjęcie Ziemi wykonane przez satelitę PIAST
Źródło: Wojskowa Akademia Techniczna

Celem misji jest przetestowanie pełnego spektrum polskich technologii o podwójnym - cywilnym i wojskowym - zastosowaniu. Jak podkreślają przedstawiciele projektu, wykonywanie zdjęć to tylko jedno z wielu zadań satelitów, a uzyskane wyniki posłużą do dalszego udoskonalania kosmicznych rozwiązań dla przyszłych misji, w tym wojskowych.

Kolejne polskie satelity nawiązały łączność z Ziemią
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kolejne polskie satelity nawiązały łączność z Ziemią

Autorka/Autor: jzb

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Gov.pl

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
Dowiedz się więcej:

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
Kosmoszdjęcia satelitarnePolskaNauka
Czytaj także:
Aceh po przejściu fali powodziowej
Już ponad 1800 ofiar śmiertelnych powodzi
Świat
Pożar buszu w Nowej Południowej Walii
Drzewo przygniotło strażaka. Nie przeżył
Świat
Roztopy
Ostrzeżenia IMGW w części Polski
Prognoza
Sytuacja baryczna nad Europą
Nawet 16 stopni. To będzie "wiosna w grudniu"
Prognoza
Strażak ratuje jelenia, pod którym zapadł się lód
Lód załamał się pod jeleniem. Na pomoc ruszyli strażacy
Świat
Może padać deszcz
Na termometrach nawet 12 stopni. Pogoda na dziś
Prognoza
Francja
Ponad 20 stopni. W kalendarzu jesień, na termometrach wiosna
Świat
Pożar w północno-zachodniej Hiszpanii
Ciemna substancja, przypominająca smołę, leci z kranów
Świat
shutterstock_1376981363_1
Naukowcy: takie słowa łatwiej zapamiętać
Nauka
Mgły nocą
Ta część kraju będzie silnie zamglona
Prognoza
Tak wygląda pingwin przylądkowy (Spheniscus demersus)
Masowa śmierć pingwinów. Naukowcy odkryli jej przyczynę
Nauka
Żaba Pelophylax nigromaculatus zjada szerszenia
"To ​​odkrycie jest zarówno wyjątkowe, jak i ekscytujące"
Nauka
Uwaga na roztopy
Alarmy w dwóch powiatach
Prognoza
W Australii zapanowały ponad 40-stopniowe upały
Tydzień upałów. Było prawie 45 stopni
Świat
Bóbr pojawił się w hrabstwie Norfolk w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy od 400 lat
Przeglądał nagrania. Zobaczył coś, czego nie widziano setki lat
Świat
Pogoda na 16 dni
Temperatura wymknie się normom. Pogoda na 16 dni
Prognoza
Erupcja wulkanu Kilauea zniszczyła kamerę
Tefra pochłania kamerę. Widać to na nagraniu
Świat
Później przebiegało już całe stado
Pierwszy odważnie, drugi z rezerwą. Tak żubry przechodziły przez jezdnię
TVN24
Ryś europejski (lynx lynx)
Nie będą musiały jeździć setek kilometrów
Polska
Mgła, mgły, droga, samochody
Tu nadal zalegają mgły. W mocy żółte alarmy
Prognoza
Miejscowość Koolewong w Australii po pożarze
Wrócili do domów po pożarach. Zastali na miejscu zgliszcza
Świat
Zniszczony most w Anochori w Grecji
Znów zalało ich wioskę. "To stało się absurdem"
Świat
Zima bez śniegu, pochmurno,
Miejscami aura dopisze. Pogoda na dziś
Prognoza
Indonezja
Plądrowali sklepy, bo nie mieli co jeść. "Pomoc nadeszła zbyt późno"
Świat
Pochmurna, mglista, chłodna noc
Noc przyniesie zamglenia, przydadzą się parasole
Prognoza
Choco
Zniknął w 2021 roku. Odnalazł się tysiące kilometrów od domu
Świat
Jedno z wysypisk śmieci w Ghanie
Nielegalny recykling zanieczyszcza powietrze. "Niepodważalne, długofalowe skutki"
Smog
Jesień, chłód, deszcz, pogoda
Gigantyczna anomalia temperatury. Jak ciepło się zrobi?
Prognoza
Pożary buszu w Australii
Pożar przeskoczył rzekę. "Jest za późno na ucieczkę"
Świat
Śnieg w Waszyngtonie D. C.
Pierwsze takie opady śniegu od lat. Liczne utrudnienia
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom