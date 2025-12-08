Polski satelita PIAST wykonał pierwsze zdjęcie

Start rakiety Falcon 9. Na pokładzie są polskie satelity Źródło: SpaceX

Pozyskano pierwsze, historyczne zdjęcie wykonane przez satelitę konstelacji PIAST - poinformował lider projektu Wojskowa Akademia Techniczna. W zakresie obserwacji Ziemi projekt PIAST ma przynieść polskiej armii korzyści związane z posiadaniem własnego, niezależnego źródła danych satelitarnych.

Kalibracja systemu potrwa kilka miesięcy

Konstelacja PIAST została wyniesiona na orbitę 28 listopada 2025 roku w ramach misji Transporter-15. Zaledwie tydzień później, 6 grudnia, jeden z satelitów wykonał pierwsze zdjęcie wykonane w ramach testu. Jak podkreśla Wojskowa Akademia Techniczna, obraz został uzyskany w trakcie prac nad uruchamianiem satelitów jeszcze przed pełną kalibracją systemu optycznego i poprawą parametrów obrazu - ma on więc kilkukrotnie niższą rozdzielczość niż docelowa.

Zdjęcie wykonano nad północnym Atlantykiem w warunkach zachmurzenia. Pełna kalibracja systemu może potrwać kilka miesięcy.

Cel misji

Wykonywanie zdjęć to jeden z wielu eksperymentów, mających przyczynić się do ulepszania polskich rozwiązań technologii kosmicznych dla przyszłych satelitów, także wojskowych. W misji Transporter-15 bierze też udział pierwszy wojskowy satelita radarowy MikroSAR polsko-fińskiej firmy ICEYE z obrazami SAR o rozdzielczości 16 centymetrów na piksel i pasie 400 kilometrów, co pozwala na zebranie większej liczby danych podczas jednego przelotu i tym samym przyspiesza monitorowanie obszarów o priorytetowym znaczeniu.

Zdjęcie Ziemi wykonane przez satelitę PIAST Źródło: Wojskowa Akademia Techniczna

Celem misji jest przetestowanie pełnego spektrum polskich technologii o podwójnym - cywilnym i wojskowym - zastosowaniu. Jak podkreślają przedstawiciele projektu, wykonywanie zdjęć to tylko jedno z wielu zadań satelitów, a uzyskane wyniki posłużą do dalszego udoskonalania kosmicznych rozwiązań dla przyszłych misji, w tym wojskowych.

