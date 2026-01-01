Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Polska pod śniegiem w Nowy Rok. "Życie jest trudne w Mławie"

Reporterka TVN24 Agata Adamek z zasypanej Mławy
Dziennikarz TVN24 Mateusz Grzymkowski z zaśnieżonej Ostródy
Źródło: TVN24
W Nowy Rok część Polski znajduje się pod śniegiem. Najwięcej białego puchu leży na północy - w Ostródzie spadło go nawet pół metra, a w Mławie pokaźne zaspy utrudniają pieszym poruszanie się po chodnikach. W Warszawie rano na drogi wyjechało kilkadziesiąt posypywarek.

Przez Polskę od wtorku przetacza się potężna fala śnieżyc. Objęła przede wszystkim północną i północno-wschodnią część kraju, choć biały puch spadł także w innych rejonach.

Gruba warstwa śniegu w Ostródzie

Jednym z miejsc, gdzie napadało najwięcej śniegu, jest Ostróda, gdzie był dziennikarz TVN24 Mateusz Grzymkowski. Tam na ulicach ludzi niemal nie było, za to śniegu - co niemiara.

- Teraz jest spokojniej, przez całą noc tak było, ale wiadomo, że ta ostatnia doba była, mówiąc najdelikatniej, trudna (...). Opady śniegu były naprawdę obfite, miejscami, w okolicach Mławy czy Ostródy, napadało nawet ponad pół metra śniegu - relacjonował reporter.

Jak przekazał, śnieżyce doprowadziły do przerw w dostawie prądu. W czwartkowy poranek 1200 wciąż nie miało energii elektrycznej.

Klatka kluczowa-131025
Dziennikarz TVN24 Mateusz Grzymkowski z zaśnieżonej Ostródy
Źródło: TVN24

W środę Grzymkowski był też na trasie S7, gdzie od wtorkowego popołudnia panowała trudna sytuacja. Wieczorem w sylwestra warunki były już lepsze.

Przekazał, że dzień wcześniej wieczorem jechał tą drogą wraz z operatorem. - Widzieliśmy, że ona jest przejezdna, choć wciąż występowały różnego rodzaju utrudnienia i na pewno nie poruszano się tą drogą tak, jak można by się było poruszać w normalnych warunkach - opisywał.

Śnieg uwięził kilkaset samochodów na S7. "Jak to w naszym kraju bywa, zima zaskoczyła"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Śnieg uwięził kilkaset samochodów na S7. "Jak to w naszym kraju bywa, zima zaskoczyła"

Dziennikarz zaznaczył, że dziś w niektórych miejscach, gdzie w środę obficie padał śnieg, było około 0 stopni Celsjusza. Co za tym idzie, biały puch robi się ciężki, uginając drzewa. W konsekwencji na przykład niedaleko Nidzicy na trakcję kolejową spadły drzewa pochylone w wyniku zalegającego śniegu.

Zasypane chodniki w Mławie

Mnóstwo śniegu nasypało także w Mławie. Wczoraj na miejscowej stacji kolejowej był dziennikarz TVN24 Michał Gołębiowski, pokazując, z jakimi warunkami muszą mierzyć się podróżni.

Michał Gołębiowski na zasypanej stacji kolejowej w Mławie
Źródło: TVN24

Dziś to miasto na północy województwa mazowieckiego odwiedziła reporterka TVN24 Agata Adamek. Wyłoniła się przed widzami zza pryzmy śniegu.

- Oczywiście trochę kreujemy rzeczywistość, tutaj nie ma aż tyle śniegu, żebym się schowała za tą pryzmą naturalną. To jest pryzma sztuczna, powstała po tym, co wczoraj zobaczył cały świat, a na pewno cała Polska, czyli zaspy na peronie w Mławie - opowiadała. Reporterka zauważyła, że dziś po zaspach nie ma już śladu i został wysypany piasek. Pociągi nadal są jednak opóźnione o kilkadziesiąt minut.

Adamek wspomniała także o sytuacji na trasie S7. Dzisiaj rano panowały tam znacznie lepsze warunki do jazdy niż wczoraj.

- Dojazd do Mławy drogą S7 jest już bardzo prosty i normalny. Jedzie się w normalnym tempie, tak jak drogą ekspresową, chociaż miejscami jest jeszcze błoto pośniegowe, więc trzeba uważać - relacjonowała.

Reporterka dodała, że warunki w Mławie wciąż są trudne. Przez wszechobecne zaspy poruszanie się po ulicach stanowi spore wyzwanie. - Życie jest trudne w Mławie, chodniki bardzo ośnieżone, głębokie zaspy w wielu miejscach. (...) Ludzie poruszają się ulicą, a nie chodnikiem, bo to jest jedyna opcja w Mławie na teraz - podsumowała.

Klatka kluczowa-131148
Reporterka TVN24 Agata Adamek z zasypanej Mławy
Źródło: TVN24

Adamek odwiedziła także drugi dworzec w Mławie - Mława Miasto - gdzie sytuacja wygląda gorzej. Pokonanie schodów prowadzących na dworzec było dla niej sporym wyzwaniem. I nic dziwnego, bo były całkowicie zasypane przez śnieg.

- Myślałam, że nic mnie już nie zaskoczy w pracy reporterskiej z punktu widzenia tego, co trzeba mieć ze sobą, kiedy robi się relację na żywo, ale w tym miejscu naprawdę chciałabym mieć raczki, takie do chodzenia po górach - przyznała.

Na nagraniach widać, że na całym dworcu leży kilkadziesiąt centymetrów śniegu, a ludzie poruszający się kładką musieli przytrzymywać się barierek, żeby się nie przewrócić.

Klatka kluczowa-131402
Reporterka TVN24 Agata Adamek na dworcu Mława Miasto
Źródło: TVN24

Posypywarki na ulicach Warszawy

Sporo śniegu, choć nie tak dużo jak na północy, spadło także w Warszawie. Zakład Oczyszczania Miasta poinformował w czwartek, że od wczesnych godzin porannych na mosty, wiadukty i strome ulice Warszawy wyjechały 42 posypywarki. Pojazdy pracują na 240 kilometrach dróg, w tym na ul. Tamka i Belwederskiej. Zakład przypomniał, że odpowiada tylko za trasy, którymi kursują autobusy miejsce - pozostałymi zajmują się między innymi urzędy dzielnic oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Autorka/Autor: kp/akr

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
Dowiedz się więcej:

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
ŚniegWarszawaWarmińsko-Mazurskie
Czytaj także:
Śnieg, wiatr, zawieje, zamiecie
Nowy Rok z zagrożeniami ze strony pogody
Prognoza
Mróz, zimno, lód, noc
Lodowaty przełom roku. Miejscami prawie -20 stopni
Prognoza
Śnieg, opady, zima, aktywność fizyczna, bieganie
W pierwszy dzień roku dosypie śniegu
Prognoza
Argentyna
Blackout na sylwestra. Milion odbiorców nie miało prądu
Świat
Babia Góra zimą - zdjęcie ilustracyjne
Pierwszy stopień zagrożenia lawinowego
Polska
Noc sylwestrowa
Pogoda na noc sylwestrową. Chwyci siarczysty mróz
Prognoza
Śnieg, odśnieżanie
Zbliża się kolejna porcja opadów. Gdzie i ile śniegu spadnie
Prognoza
Zablokowana trasa S7
"Na trasie nastąpił prawdziwy armagedon". Pomogli ludzie
Polska
31.12 OKOLICE MŁAWY
Nowy alert RCB. "Śledź komunikaty"
Polska
Zimny styczeń według amerykańskiej prognozy NOAA, odchylenie temperatury średniej miesiąca poniżej normy
To ewenement. Takiej mapy dla stycznia dawno nie było
Prognoza
Kiedy można korzystać z fajerwerków?
Fajerwerki to poważne źródło zanieczyszczeń
Smog
Rzeka Elbląg w środę rano
Cofka na rzece Elbląg. Obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe
Polska
Służby w miejscu zatoru na S7
Śnieg uwięził kilkaset samochodów na S7. "Jak to w naszym kraju bywa, zima zaskoczyła"
Polska
Intensywne opady śniegu w Warszawie, 30 grudnia
Kolejna dostawa śniegu. Tu będzie padać najmocniej
Prognoza
Frombork
Cofka na północy Polski. Czym jest to niebezpieczne zjawisko
Polska
Noc, śnieg
Gdzie w środę spadnie najwięcej śniegu
Prognoza
warszawa snieg zima ulica AdobeStock_191551488
Śnieg w Warszawie i okolicach. "Są i będą trudne chwile"
Prognoza
Ostróda
Burze śnieżne przeszły przez Polskę
Polska
Pogoda, sylwester, nowy rok, świętowanie
Przy takiej pogodzie powitamy Nowy Rok
Prognoza
Bałtyk
Rośnie poziom wody w Bałtyku i w rzekach
Prognoza
Zima, Mława
Pokazujecie nam powrót zimy. Zdjęcia i nagrania
Polska
Intensywne opady śniegu, zima, późna jesień
Śnieżyce nad Polską. Najgroźniejsze będą w wąskim pasie
Prognoza
Zima, śnieg, pociąg
Miejscami pojawią się zamiecie śnieżne
Prognoza
Atak zimy w Michigan
Atak zimy w USA. Miejscami spadło 60 centymetrów śniegu
Świat
Żywność ultraprzetworzona
Prawie połowa z nas musi zmienić dietę, jeśli chcemy uratować klimat
Nauka
Intensywne opady śniegu, zima, późna jesień
Gruba warstwa śniegu przykryje część kraju
Prognoza
Śnieg, śnieżyca, zawieje, zamiecie, zima
"Może sypać tak, że nie będzie widać świata". Efekt jeziora w Polsce
Prognoza
Sztorm na Bałtyku i Cofka w Usteckim Porcie (Pomorskie)
Sztormowy wiatr spiętrzy wodę. Tu mogą wystąpić podtopienia
Prognoza
Sylwester, sztuczne ognie
-15 stopni Celsjusza w sylwestrową noc. Co jeszcze mówią prognozy
Prognoza
Ośrodek narciarski, który uwielbiają całe rodziny. Sprawdź, co oferuje Nowa Osada w Wiśle
Ośrodek narciarski, który uwielbiają całe rodziny. Sprawdź, co oferuje Nowa Osada w Wiśle
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom