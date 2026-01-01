Polska pod śniegiem w Nowy Rok. "Życie jest trudne w Mławie"

Dziennikarz TVN24 Mateusz Grzymkowski z zaśnieżonej Ostródy Źródło: TVN24

Przez Polskę od wtorku przetacza się potężna fala śnieżyc. Objęła przede wszystkim północną i północno-wschodnią część kraju, choć biały puch spadł także w innych rejonach.

Gruba warstwa śniegu w Ostródzie

Jednym z miejsc, gdzie napadało najwięcej śniegu, jest Ostróda, gdzie był dziennikarz TVN24 Mateusz Grzymkowski. Tam na ulicach ludzi niemal nie było, za to śniegu - co niemiara.

- Teraz jest spokojniej, przez całą noc tak było, ale wiadomo, że ta ostatnia doba była, mówiąc najdelikatniej, trudna (...). Opady śniegu były naprawdę obfite, miejscami, w okolicach Mławy czy Ostródy, napadało nawet ponad pół metra śniegu - relacjonował reporter.

Jak przekazał, śnieżyce doprowadziły do przerw w dostawie prądu. W czwartkowy poranek 1200 wciąż nie miało energii elektrycznej.

W środę Grzymkowski był też na trasie S7, gdzie od wtorkowego popołudnia panowała trudna sytuacja. Wieczorem w sylwestra warunki były już lepsze.

Przekazał, że dzień wcześniej wieczorem jechał tą drogą wraz z operatorem. - Widzieliśmy, że ona jest przejezdna, choć wciąż występowały różnego rodzaju utrudnienia i na pewno nie poruszano się tą drogą tak, jak można by się było poruszać w normalnych warunkach - opisywał.

Dziennikarz zaznaczył, że dziś w niektórych miejscach, gdzie w środę obficie padał śnieg, było około 0 stopni Celsjusza. Co za tym idzie, biały puch robi się ciężki, uginając drzewa. W konsekwencji na przykład niedaleko Nidzicy na trakcję kolejową spadły drzewa pochylone w wyniku zalegającego śniegu.

Zasypane chodniki w Mławie

Mnóstwo śniegu nasypało także w Mławie. Wczoraj na miejscowej stacji kolejowej był dziennikarz TVN24 Michał Gołębiowski, pokazując, z jakimi warunkami muszą mierzyć się podróżni.

Michał Gołębiowski na zasypanej stacji kolejowej w Mławie Źródło: TVN24

Dziś to miasto na północy województwa mazowieckiego odwiedziła reporterka TVN24 Agata Adamek. Wyłoniła się przed widzami zza pryzmy śniegu.

- Oczywiście trochę kreujemy rzeczywistość, tutaj nie ma aż tyle śniegu, żebym się schowała za tą pryzmą naturalną. To jest pryzma sztuczna, powstała po tym, co wczoraj zobaczył cały świat, a na pewno cała Polska, czyli zaspy na peronie w Mławie - opowiadała. Reporterka zauważyła, że dziś po zaspach nie ma już śladu i został wysypany piasek. Pociągi nadal są jednak opóźnione o kilkadziesiąt minut.

Adamek wspomniała także o sytuacji na trasie S7. Dzisiaj rano panowały tam znacznie lepsze warunki do jazdy niż wczoraj.

- Dojazd do Mławy drogą S7 jest już bardzo prosty i normalny. Jedzie się w normalnym tempie, tak jak drogą ekspresową, chociaż miejscami jest jeszcze błoto pośniegowe, więc trzeba uważać - relacjonowała.

Reporterka dodała, że warunki w Mławie wciąż są trudne. Przez wszechobecne zaspy poruszanie się po ulicach stanowi spore wyzwanie. - Życie jest trudne w Mławie, chodniki bardzo ośnieżone, głębokie zaspy w wielu miejscach. (...) Ludzie poruszają się ulicą, a nie chodnikiem, bo to jest jedyna opcja w Mławie na teraz - podsumowała.

Reporterka TVN24 Agata Adamek z zasypanej Mławy Źródło: TVN24

Adamek odwiedziła także drugi dworzec w Mławie - Mława Miasto - gdzie sytuacja wygląda gorzej. Pokonanie schodów prowadzących na dworzec było dla niej sporym wyzwaniem. I nic dziwnego, bo były całkowicie zasypane przez śnieg.

- Myślałam, że nic mnie już nie zaskoczy w pracy reporterskiej z punktu widzenia tego, co trzeba mieć ze sobą, kiedy robi się relację na żywo, ale w tym miejscu naprawdę chciałabym mieć raczki, takie do chodzenia po górach - przyznała.

Na nagraniach widać, że na całym dworcu leży kilkadziesiąt centymetrów śniegu, a ludzie poruszający się kładką musieli przytrzymywać się barierek, żeby się nie przewrócić.

Reporterka TVN24 Agata Adamek na dworcu Mława Miasto Źródło: TVN24

Posypywarki na ulicach Warszawy

Sporo śniegu, choć nie tak dużo jak na północy, spadło także w Warszawie. Zakład Oczyszczania Miasta poinformował w czwartek, że od wczesnych godzin porannych na mosty, wiadukty i strome ulice Warszawy wyjechały 42 posypywarki. Pojazdy pracują na 240 kilometrach dróg, w tym na ul. Tamka i Belwederskiej. Zakład przypomniał, że odpowiada tylko za trasy, którymi kursują autobusy miejsce - pozostałymi zajmują się między innymi urzędy dzielnic oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Autorka/Autor: kp/akr Źródło: TVN24 Źródło zdjęcia głównego: TVN24