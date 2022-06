Aż 37,8 stopnia Celsjusza. W dwóch miastach Polski było o włos od rekordu ciepła

Synoptycy IMGW przedstawili dane dotyczące niedzielnej temperatury. W dwóch miastach termometry pokazały ponad 37 stopni Celsjusza. Do czerwcowego rekordu zabrakło naprawdę niewiele.

Temperatura była wyjątkowo wysoka jak na czerwiec, o czym najłatwiej przekonać się, zaglądając w archiwalne dane meteorologiczne. 26 czerwca 2019 roku w Radzyniu zanotowano 38,3 st. C - oznacza to, że do rekordu zabrakło jedynie pół stopnia.