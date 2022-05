Krakowscy studenci wysłali sondę do stratosfery. Eksperymenty w "warunkach podobnych jak w kosmosie"

Wykonana przez studentów z Politechniki Krakowskiej sonda wystartowała w sobotę do stratosfery. Urządzenie o nazwie HABSat ma przeprowadzać eksperymenty na wysokości około 30 kilometrów nad powierzchnią Ziemi. Jak wyjaśnił koordynator grupy projektowej i student Filip Zyga na wysokości tej "panują warunki podobne jak w kosmosie, czyli obniżone ciśnienie, wysoka amplituda temperatury i podwyższone promieniowanie jonizujące".

Start sondy miał miejsce w sobotę w Wolbromiu w województwie małopolskim. Jak wyjaśnił koordynator grupy projektowej Filip Zyga z koła naukowego Cosmo, zbudowane przez młodych naukowców uniwersalne urządzenie pomiarowe HABSat powstało po to, by przeprowadzać eksperymenty w stratosferze, czyli jednej z warstw atmosfery ziemskiej, która rozpoczyna się na wysokości około 10 kilometrów.

- Na Politechnice Krakowskiej dawno temu wpadliśmy na pomysł, by podjąć się budowy nanosatelity typu CubeSat. Chcieliśmy wykorzystać algorytmy sztucznej inteligencji bezpośrednio na pokładzie satelity - tak, żeby urządzenie pomiarowe samodzielnie dokonywało tam analiz, bez konieczności przesyłania danych na ziemię - powiedział student. Zespołowi brakowało doświadczenia w tworzeniu tego typu konstrukcji, dlatego jego członkowie wpadli na pomysł innego rozwiązania, czyli przygotowania sond stratosferycznych.

"Warunki podobne jak w kosmosie"

Jak wyjaśnił Zyga, "z uwagi na to, że lecą one na wysokość około 30 kilometrów na ziemią do stratosfery, dosięgają poziomu, na którym panują warunki podobne jak w kosmosie, czyli obniżone ciśnienie, wysoka amplituda temperatury i podwyższone promieniowanie jonizujące".