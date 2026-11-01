Polska W nocy odnaleziono Polaka, który zabłądził w Tatrach Martyna Płecha |

W góry tylko z lawinowym ABC Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: pogoda.topr.pl

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Ponieważ Świnica jest szczytem granicznym, istniała możliwość, że turysta stracił orientację i zszedł na słowacką stronę Tatr. Dlatego też o pomoc w nocnych poszukiwaniach ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Zakopanego poprosili Słowaków.

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Jak przekazali słowaccy ratownicy, w akcji wykorzystano drona wyposażonego w kamerę termowizyjną oraz specjalistyczne urządzenie umożliwiające lokalizowanie telefonów komórkowych.

Turystę odnaleziono w Dolinie Cichej. 44-latek nie odniósł obrażeń i nie wymagał pomocy medycznej. Ratownicy przetransportowali go do wylotu szlaku.

Trudne warunki w Tatrach

W sobotę w Tatrach panowały trudne warunki turystyczne. Ratownicy TOPR ostrzegali przed śliskimi, oblodzonymi szlakami, szczególnie w wyższych partiach gór. Powyżej 1600 metrów nad poziomem morza obowiązywał pierwszy stopień zagrożenia lawinowego, który w mocy jest również w niedzielę.

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