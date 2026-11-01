Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

W nocy odnaleziono Polaka, który zabłądził w Tatrach

|
Świnica widoczna z Kasprowego Wierchu, 27.04.26
W góry tylko z lawinowym ABC
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: pogoda.topr.pl
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
W nocy po słowackiej stronie Tatr został odnaleziony 44-letni Polak. Mężczyzna nie wrócił ze Świnicy do schroniska Murowaniec na Hali Gąsienicowej, bo zabłądził - wynika z informacji podanych przez Horską Zachranną Służbę (HZS).

Ponieważ Świnica jest szczytem granicznym, istniała możliwość, że turysta stracił orientację i zszedł na słowacką stronę Tatr. Dlatego też o pomoc w nocnych poszukiwaniach ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Zakopanego poprosili Słowaków.

>>> CZYTAJ TEŻ: Pogoda na Wszystkich Świętych. Polska utknie w jesiennej pułapce

Jak przekazali słowaccy ratownicy, w akcji wykorzystano drona wyposażonego w kamerę termowizyjną oraz specjalistyczne urządzenie umożliwiające lokalizowanie telefonów komórkowych.

Turystę odnaleziono w Dolinie Cichej. 44-latek nie odniósł obrażeń i nie wymagał pomocy medycznej. Ratownicy przetransportowali go do wylotu szlaku.

Trudne warunki w Tatrach

W sobotę w Tatrach panowały trudne warunki turystyczne. Ratownicy TOPR ostrzegali przed śliskimi, oblodzonymi szlakami, szczególnie w wyższych partiach gór. Powyżej 1600 metrów nad poziomem morza obowiązywał pierwszy stopień zagrożenia lawinowego, który w mocy jest również w niedzielę.

>>> CZYTAJ TEŻ: Front przyniósł opady śniegu. Na Kasprowym Wierchu sporo go przybyło

Źródło: PAP, HZS, tvnmeteo.pl
Udostępnij:
Tagi:
TatryGóryturystyka
Czytaj także:
Widok na Kasprowy Wierch z Hali Gąsienicowej w niedzielę rano
Front przyniósł opady śniegu. Na Kasprowym Wierchu sporo go przybyło
Polska
Mglista aura
Tutaj warunki na drogach będą trudne
Prognoza
Towarzyski uciekinier
Myszołowiec towarzyski spędził prawie 100 dni w klubie golfowym
Ciekawostki
Laseczka sienna (Bacillus subtilis)
Te bakterie są jak zombie. Dla nich śmierć nie oznacza końca
Nauka
Strażacy podczas akcji ratunkowej
Ratowali ludzi z zalanych samochodów. Woda sięgała niemal do pasa
Świat
Prognozowane opady w Grecji
Niebezpieczna pogoda nie odpuszcza. Grecja szykuje się na kolejne ulewy
Świat
1 listopada, Wszystkich Świętych, cmentarz
Pogoda na Wszystkich Świętych. Polska utknie w jesiennej pułapce
Prognoza
Supertajfun In-fa
Nawiedził ich supertajfun. Od poprzedniego nie minęły nawet dwa tygodnie
Świat
Śnieg na Gubałówce
Lawinowa jedynka w Tatrach. Uważajmy na szlakach
Prognoza
Burza, piorun, deszcz
Piorun uderzył blisko szkoły. Cztery osoby ranne
Świat
Aedes notoscriptus - komar, który został uznany za wektor owrzodzenia Buruli
Australia mierzy się z "mięsożerną" bakterią
Świat
Powodzie błyskawiczne w gminie Los Cabos w Meksyku
W 45 minut miasto znalazło się pod wodą. Nie żyją dwie osoby
Świat
Ulewy i powodzie w Syrii
Kilkaset domów zalanych, są ofiary śmiertelne
Świat
Opady
Tutaj w USA w Halloween pogoda może być niebezpieczna
Świat
Jeleń wskoczył do pralni
"Szansa na coś takiego wynosi jeden na milion". Nagranie
Świat
Śnieżna czapa na górze Fudżi
Pierwszy śnieg na słynnym szczycie. W tym roku pojawił się wyjątkowo późno
Świat
Greckie ulice zostały zalane wodą powodziową
Trzy lata po Danielu ulicami znów płynęły rwące potoki
Świat
Czapa lodowa Barnesa
Być może powstrzymaliśmy kolejne zlodowacenie. To nie jest dobra wiadomość
Świat
Klatka kluczowa-814385
Wybuch wulkanu Mayon. Mieszkańcom zalecono ewakuację
Świat
Szkielet nanotyrana Jodi przed aukcją w Sotheby's
Cena prawie pobiła rekord. Szkielet rzadkiego dinozaura sprzedany
Świat
Gęsta mgła
Gdzie jest mgła? Tu widać najsłabiej
Prognoza
Miejsce zawalenia się formacji skalnej w Kapadocji
Tragedia w Turcji. Atrakcja turystyczna zawaliła się na ludzi
Świat
Emisja CO2 dwutlenek węgla
"Kolejny rok, kolejny rekord". Niepokojący raport WMO
Nauka
Foka Dawid wśród jesiennych liści
Foka "ubrała się" w jesienne liście. Zobacz nagranie
Polska
Lodowiec Karora w Tybecie
Odkryli lodową "kapsułę czasu". Kryła historię sprzed 128 tysięcy lat
Nauka
Mucha śrubowa Cochliomyia hominivorax
Ten pasożyt zjada na żywca. Zaatakował psa w Arizonie
Świat
Prognoza długoterminowa na późną jesień i zimę
Wyjątkowo silna przeplatanka śnieżyc i ulew. Co mówi prognoza długoterminowa
Arleta Unton-Pyziołek
Orbita kandydatki na planetę karłowatą 2026 ED138
To ciało niebieskie może dołączyć do Plutona
Nauka
Cyklon Arnab w Indiach
Przed Arnabem ewakuowano ponad 100 tysięcy osób. Żywioł idzie dalej
Świat
Pochmurno, deszczowo, jesień, mgła, zgniły wyż
Widzialność będzie tu na tyle słaba, że wydano alarmy IMGW
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom