W nocy odnaleziono Polaka, który zabłądził w Tatrach
Ponieważ Świnica jest szczytem granicznym, istniała możliwość, że turysta stracił orientację i zszedł na słowacką stronę Tatr. Dlatego też o pomoc w nocnych poszukiwaniach ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Zakopanego poprosili Słowaków.
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Jak przekazali słowaccy ratownicy, w akcji wykorzystano drona wyposażonego w kamerę termowizyjną oraz specjalistyczne urządzenie umożliwiające lokalizowanie telefonów komórkowych.
Turystę odnaleziono w Dolinie Cichej. 44-latek nie odniósł obrażeń i nie wymagał pomocy medycznej. Ratownicy przetransportowali go do wylotu szlaku.
Trudne warunki w Tatrach
W sobotę w Tatrach panowały trudne warunki turystyczne. Ratownicy TOPR ostrzegali przed śliskimi, oblodzonymi szlakami, szczególnie w wyższych partiach gór. Powyżej 1600 metrów nad poziomem morza obowiązywał pierwszy stopień zagrożenia lawinowego, który w mocy jest również w niedzielę.
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